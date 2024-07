AG „START NOW“ an der Christian-Sammet-Mittelschule in Pegnitz

Für viele Schülerinnen und Schüler ist die Berufswahl zu Beginn der 8. Klasse noch weit weg. Aber wie ihnen Schuldirektor Thorsten Herzing zu Beginn des Schuljahres vermittelte: Die Zeit geht schnell vorbei und in nur einem Jahr werden sie sich um Ausbildungsstellen bewerben und sich zwischen mehr als 200 möglichen Ausbildungsberufen entscheiden müssen. Um diesen Schritt zu erleichtern, hat das Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Pegnitz-Auerbach im Schuljahr 2023/2024 erstmals die AG „Start Now“ angeboten, die den Schülerinnen und Schülern dabei helfen soll, sich über ihre Berufswünsche klar zu werden und sie auf die Bewerbungsphase vorzubereiten. „Unsere Vorläufer „Starthilfe“ und „Starthilfe Plus“ wurden immer als Blockseminare in den Ferien angeboten. Wir haben im Netzwerk überlegt, dass eine Begleitung über ein Jahr für die Schülerinnen und Schüler hilfreicher sein kann, weil sie einfach immer wieder mit dem Thema Berufswahl konfrontiert werden und so auch ein bisschen „gezwungen“ sind, sich mit sich und ihren Interessen zu beschäftigten“, erklärt die Geschäftsführerin des Netzwerks und die Leitung der AG, Lisa Distler.

An acht Nachmittagen haben sich die Schülerinnen und Schülern mit ihren Stärken und Ressourcen, ihren Werten, Berufen in ihrer Familie und eigenen Berufswünschen beschäftigt. Zudem lernten sie, mit schwierigen Situationen wie Bewerbungsgesprächen umzugehen und wie sie sich motivieren können, bei diesem Thema am Ball zu bleiben. Am 16. Juli 2024 fand die Abschlussveranstaltung in der Christian-Sammet Mittelschule mit einer Übergabe der Teilnahmebestätigungen für die Bewerbungsunterlagen und einem gegenseitigen Feedback statt. Die Schülerinnen und Schüler konnten viel über sich persönlich lernen und fühlen sich nun gewappnet für die Bewerbungsphase. Trotz der AG wissen noch nicht alle, was sie nach der Schule machen möchten, aber sie sind einen großen Schritt weiter auf ihrem Weg. Auf Basis der Rückmeldungen wird das Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Pegnitz-Auerbach das Konzept nun evaluieren und anpassen.