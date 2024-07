Wortkirchweih in Tröstau – „Du und Ich“

Es ist wieder soweit – die Wortkirchweih in Tröstau steht schon zum dritten Mal vor der Tür. Der Kultur und Kunstverein Tröstau e.V. ist als weit über das Fichtelgebirge hinaus bekannte Veranstalter kultureller Highlights wie der Kunstkirchweih und – gemeinsam mit dem Bürgerforum Wunsiedel – der Jean Paul Tage bekannt. In diesem Jahr stehen außerdem Wohnzimmer- und Scheunenkonzerte, Adventslesungen und die Wortkirchweih auf dem Programm.

Zur Wortkirchweih am 3. August 2024 in Tröstau wird die mobile Bühne mit der bequemen Wohnzimmercouch zunächst im Burggut aufgefahren, so dass die Vorleser-innen aus Tröstau, dem Fichtelgebirge und ganz Deutschland sehr entspannt die Erzählungen und Gedichte u.a. von Robert Gernhardt, Hermann Hesse, Erich Kästner, Astrid Lindgren, Loriot, Christine Nöstlinger, Jean Paul, Thomas Rosenlöchner und Mark Twain vortragen können. Das Thema dieses Jahr ist „Du und Ich“. Freuen Sie sich auf sehr unterschiedliche Betrachtungen aus Evas und Adams Tagebuch, Diskussionen in der Badewanne nach Loriot, „Beziehungsprobleme“ aus Jean Pauls Siebenkäs und mehr „Zwischemenschliches“. Sicher wird unser Schirmherr Landrat Peter Berek ein paar launige Worte beisteuern und natürlich darf dabei auch etwas „Sechs-Ämterland-Dialekt“ von Jochen Kraus nicht fehlen.

Parallel dazu zeigt der Extremtexter Frank Hummel in der Scheune im Burggut seine Werke, mit denen er Worte und Sprüche auf kleine und große Leinwände bringt. Dort sind ebenfalls die Werke junger Tröstauer Künstler-innen zu bewundern, die anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Tröstau Aktiv e.V. entstanden sind.

In der Pause spielt das Dudelsackduo Fichtelgebirge alte Weisen und Stücke aus der Region, Böhmen, Frankreich und Irland.

Zum Abend wird die Bühne in Winters Hof in Grötschenreuth aufgebaut. Dort lesen junge Tröstauerinnen und die „Luisenburger“ – Schauspieler-innen und Mitarbeiter-innen der Luisenburgfestspiele – weitere Texte mit heiterem oder auch ernsthaften Inhalt und vielleicht kommt sogar das eine oder andere passende Lied dazu. Bitte für den Abend einen Campingstuhl oder Sitzkissen mitbringen, da das Gelände nicht für Bänke geeignet ist.

Die Lesungen im Burggut sind von 13:30 bis 17:00 Uhr und in Winters Hof geht es um 19 Uhr weiter.

Der Eintritt ist frei – über Ihre Spende freuen wir uns sehr.

Details zum Programm „Wer liest Wann Was“ finden Sie auf unserer Webseite www.kultur-kunst-troestau.de und unserer Facebookseite „kulturundkunsttroestau“.