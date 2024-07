Rösler Open Air auf Schloss Eyrichshof steht in seinen Startlöchern

Mit dem Rösler Open Air auf Schloss Eyrichshof in Ebern-Eyrichshof steht Ende Juli schon das nächste Open Air vor der Tür. In diesem Jahr als Künstler mit dabei sind Clueso, Kerstin Ott, Saltatio Mortis, Stahlzeit, VNV Nation, Martina Schwarzmann sowie Haindling. Die Veranstaltung mit Martina Schwarzmann ist bereits ausverkauft, es lohnt sich also schnell zu sein, wenn Sie noch ein Ticket für die anderen Künstler und Künstlerinnen erwerben möchten. Tickets für die Veranstaltungen gibt es auf www.kartenkiosk-bamberg.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.