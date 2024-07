Polizeibericht Hochfranken vom 29.07.2024

Polizeiinspektion Coburg

Radfahrer stoßen zusammen – Zwei Leichtverletzte

BAD RODACH, LKR. COBURG. Zwei leichtverletzte Radfahrer und Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntagnachmittag in Bad Rodach.

Eine 57-Jährige fuhr am Sonntag um 15.15 Uhr gemeinsam mit ihrer Tochter mit deren E-Bikes auf der August-Grosch-Straße. Aus der untergeordneten Ernststraße kreuzte ein 24-Jähriger mit seinem Fahrrad den Weg der beiden E-Bike-Fahrerinnen. Der Radfahrer missachtete die Vorfahrt der Radlerinnen und es kam zum Zusammenstoß, bei dem sowohl der 24-Jährige als auch die 57-Jährige stürzten und sich leicht verletzten. Der Unfallverursacher zog sich mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Die E-Bike-Fahrerin verletzte sich im Oberkörper- sowie im Gesichtsbereich. Sie musste vom Rettungsdienst versorgt und ins Klinikum verbracht werden. Die Coburger Polizisten nahmen vor Ort einen Verkehrsunfall auf und ermitteln gegen den Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.

E-Bike vor Mehrfamilienhaus entwendet

DÖRFLES-ESBACH, LKR. COBURG. Ein E-Bike im Wert von knapp 2.000 Euro entwendete am Sonntagmittag ein bis dato unbekannter Fahrraddieb vor einem Mehrfamilienhaus in Dörfles-Esbach.

Um 12.50 Uhr verschaffte sich der Unbekannte in der Straße „Am Kasernenplatz“ Zutritt zu einem versperrten Fahrradabstellplatz. Hierzu kletterte der Mann zunächst über einen Mülleimer in den abgesperrten und von außen verschlossenen Fahrradabstellbereich. Im Inneren zwickte er das Schloss des Fahrrads auf, öffnete die verriegelte Tür des Abstellplatzes von innen und fuhr mit dem E-Bike davon. Ein Nachbar des 42-jährigen Geschädigten filmte den Fahrraddieb, als dieser mit dem Zweirad flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Dieb mit mehreren Streifen blieb erfolglos. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.

Polizeiinspektion Kronach

Gegen Pkw gefahren

KRONACH – LKR. KRONACH. Am Sonntag in der Zeit von 17:45 Uhr bis 20:45 Uhr, ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen geparkten Seat Leon gefahren. Der weiße Pkw stand zur Unfallzeit auf dem Parkplatz Adolf-Kolping-Straße. Der Seat ist im vorderen linken Bereich stark verkratzt und deutlicher Reifenabrieb ist erkennbar. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kronach unter der Rufnummer 09261 / 503-0 entgegen.

Angeln ohne Erlaubnis

STOCKHEIM – LKR. KRONACH. Am Sonntagmittag teilte ein Zeuge mit, dass in Neukenroth an einer Teichanlage zwei Personen ohne Erlaubnis angeln würden. Eine Streife der Polizei Kronach konnte vor Ort zwei Personen im Alter von 37 und 39 feststellen, die mit diversen Angeln versuchten, reiche Beute an Fischen zu machen. Da sie eine Erlaubnis des Eigentümers nicht vorweisen konnten, müssen sie nun mit einer Anzeige rechnen.

Polizeiinspektion Kulmbach

Friedlicher Bierfestsonntag mit wenigen Ausnahmen

KULMBACH. Bei deutlich schönerem Wetter als zum Auftakt am Samstag feierten auch am Sonntag wieder zahlreiche Gäste auf dem Festgelände und im Innenstadtbereich. Der Tag verlief friedlich mit wenigen Ausnahmen.

Gegen 22 Uhr mussten vier junge Männer aus dem Landkreis Kulmbach im Alter von 24 bis 28 Jahren das Festzelt verlassen und erhielten einen Platzverweis. Sie hatten eine ausländerfeindliche Parole gesungen und müssen sich nun auch strafrechtlich verantworten.

Ein Kulmbacher meldete sich kurz nach Mitternacht bei den Beamten und gab an, dass Unbekannte sein Fahrrad geklaut hatten. Um 18 Uhr befestigte er das schwarze Mountainbike der Marke Ghost in der Klostergasse an einem Sperrgitter. Als er wieder zurückkam, war das Zweirad samt Schloss im Gesamtwert von zirka 250 Euro verschwunden. Zeugen, die Hinweise zur Klärung des Diebstahls geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kulmbach zu melden.

Nach dem Ende der Musikdarbietung im Stadel feierten etwa 200 Personen in der Oberen Stadt weiter. Hier kam es gegen 1.50 Uhr zu einer Körperverletzung im Oberen Stadtgässchen. Ein 33-Jähriger Kulmbacher erhielt von einem 20-Jährigen aus Weismain mindestens einen Faustschlag auf den Kopf und klagte daraufhin über Kopfschmerzen. Die Ursache des Streits bedarf noch weiterer Ermittlungen. Aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten erhielten sie einen Platzverweis.