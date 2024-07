Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 29.07.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Johannes-Hoffmann-Straße ein Grill entwendet. Ein Unbekannter entwendete den Elektro-Grill im Wert von 390,- Euro von der Terrasse des Anwesens.

Sachbeschädigungen

BAMBERG. Ein Graffiti wurde aus der Heinrichstraße angezeigt. Hier wurde eine Hauswand mit verschiedenen Buchstaben verunstaltet. Dem Hauseigentümer entstand Schaden in Höhe von ca. 250,- Euro.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Diebstähle

WEICHENDORF. Ein mit einem Spiralkabelschloss versperrt an einer Laterne am Sportplatz abgestelltes Mountainbike entwendete ein Unbekannter. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitagabend, 20.15 Uhr, und Samstag, 01.30 Uhr. Das orangefarbene Fahrrad hat einen Zeitwert von ca. 2.100 Euro.

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Rades geben? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Verkehrsunfallfluchten

LICHTENEICHE. Einen Schaden von ca. 1.000 Euro richtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem in der Gundelsheimer Straße geparkten Pkw, Seat Mii, an. Am Sonntag, zwischen 16 und 18 Uhr, wurde am violetten Fahrzeug der linke vordere Kotflügel sowie der Scheinwerfer beschädigt. Zudem befanden sich an der A-Säule sowie auf der Motorhaube Kratzer.

Der Schadens-Verursacher flüchtete, ohne seiner Unfallmeldepflicht nachzukommen.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

SCHÖNBRUNN. Die Weiterfahrt wurde am Sonntagabend einer 16-jährigen E-Scooter Fahrerin untersagt. In der Ortsstraße „Untere Schloßleite“ fiel einer Polizeistreife auf, dass am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz wird erstattet.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Renitenter Lieferwagenfahrer unter Alkoholeinfluss

BAYREUTH. Am Freitag gegen 10:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bayreuth in die Fußgängerzone beordert. Dort verhielt sich der Fahrer eines Lieferwagens offensichtlich nicht verkehrsgerecht und verhielt sich aggressiv gegenüber Passanten. Als die Beamten sich mit dem Fahrer, einem 52 Jahre alten Mann aus Hof unterhielten, stellten diese Alkoholgeruch fest. Zudem wurde der Mann immer renitenter. Einen Alkotest verweigerte der Fahrzeuglenker, so dass er über die weiteren Maßnahmen belehrt wurde. Da der Mann sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er mittels Handfesseln fixiert. Auch danach ließ sich der Hofer nicht beruhigen und beleidigte die Beamten mit diversen Schimpfworten. Als er in den Dienstwagen verbracht werden sollte, sperrte sich der Lkw-Fahrer massiv und verletzte einen Polizeibeamten mittels eines Kopfstoßes leicht. Der 52jährige Mann wurde auf die Dienststelle verbracht und mittels Zwangsmaßnahmen einer Blutentnahme unterzogen. Dem Mann aus Hof erwarten nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Private Fahrstunden auf Großparkplatz

BAYREUTH. Am Sonntag gegen 18:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bayreuth-Stadt auf einem Großparkplatz im Bereich der Altstadt einen Pkw. Wie sich bei der Kontrolle herausstelle, hatte die 18jährige Fahrzeuglenkerin nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Offensichtlich führte diese mit dem Halter des Fahrzeuges, ihrem Lebenspartner, dort Fahrübungen durch. Nun müssen der 29 Jahre alte nicht geprüfte „Fahrlehrer“ und seine Schülerin mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und hohem Sachschaden

Bayreuth. Am Samstag gegen 14:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der Universitätsstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 23 Jahre alter Fahrzeugführer, aus Hummeltal, mit seinem Zustellfahrzeug der Deutschen Post, in einer Kurve, auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Pkw des 58jährigen Unfallgegners zusammen. Der 58 Jahre alte Geschädigte erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bayreuth gebracht. Beide Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten mit einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Es stand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

Mehrere Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel festgestellt.

Bayreuth. Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer wurden am Wochenende durch Beamte der PI Bayreuth Stadt und der Zentralen Einsatzdienste unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. So nahmen alle kontrollierten Personen unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr mit verschiedenen Kraftfahrzeugen teil. Die betroffenen Fahrzeuglenker erwartet, bei einem positiven Ergebnis der Blutuntersuchung, ein mögliches Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Auffahrunfall

Wiesenttal. Am Sonntagnachmittag war ein 45-jähriger Mann mit seinem BMW am Dooser Berg in nordöstlicher Richtung unterwegs und musste hier verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 55-jährige Motorradfahrer bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr mit seiner KTM auf das Heck des Pkws auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden Höhe von 3.000 EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Kurvenbereich „geschnitten“

Unterleinleiter. Eine 18-jährige Opelfahrerin fuhr am frühen Sonntagabend von Unterleinleiter in Richtung Gasseldorf. Auf dieser Strecke kam ihr ein Linienbus entgegen, der sich im Kurvenbereich mittig auf der Fahrbahn befand. Dadurch musste die Pkw-Fahrerin ins Bankett ausweichen. Hierbei durchfuhr sie ein Schlagloch, kam ins Schlingern und fuhr letztendlich auf die angrenzende Wiese. Der Bus fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Lasermessung

Weilersbach. Am Sonntagnacht fand auf der Bundesstraße B 470 im Bereich Weilersbach eine einstündige Lasermessung statt. Hierbei kam es zu drei Anzeigen. Der Spitzenreiter wurde mit 94km/h bei erlaubten 70km/h erwischt.

Polizeiinspektion Forchheim

Sonstiges

FORCHHEIM. Bereits am 27.07.2023, gegen 01:30 Uhr, wurde die Polizei Forchheim zu einem leerstehenden Gebäude in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Forchheim gerufen, da dort offensichtlich drei Personen eingesperrt waren. Vor Ort konnte die eingesetzte Streife die späteren Beschuldigten im Alter von 15, 22 und 23 Jahren im Bereich des 2. Obergeschosses in einer versperrten Wohnung antreffen. Diese konnten die Wohnung nicht mehr verlassen. Hintergrund war, dass die drei vorher mit zwei weiteren Beschuldigten im Alter von 20 und 29 Jahren, von denen einer im Besitz eines Schlüssels zu dem leerstehenden Gebäude war, in dieses eindrangen und dort die Nacht verbringen wollten. Der Schlüssel zu dem Haus war vorher ebenfalls entwendet worden. Als die drei jungen Herrschaften in der Nacht aufwachten, stellten sie fest, dass die beiden Männer im Alter von 20 und 29 Jahren die Wohnung verlassen und die Türe abgesperrt hatten, sodass diese nicht mehr herauskamen. Die Wohnung musste schließlich durch die Feuerwehr geöffnet werden, sodass die drei befreit werden konnten. Sie und ihre zwei Mittäter erwarten nun diverse Anzeigen, unter anderem wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Annafest Forchheim

Am Sonntag, nachdem der Festbetrieb bereits eingestellt war und die Annafestbesucher das Gelände verließen kam es zwischen drei jungen Männern im Bereich der Unteren Kellerstraße zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung. Vorangegangen war offensichtlich ein Streit zwischen den Beteiligten. Die Schlägerei wurde durch die eingesetzten Kräfte schnell unterbunden und die drei Männer erhalten nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Zu schnell gefahren

REDWITZ A.D.RODACH, LKR. LICHTENFELS. Während einer Streifenfahrt am Sonntag gegen 23:15 Uhr fiel den Beamten der Polizeiinspektion Lichtenfels ein zu schnell fahrender Kraftradfahrer auf. Der 44-Jährige war von Oberlangenstadt in Fahrtrichtung Redwitz mit ca.180 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h unterwegs. Die Streife hielt ihn deshalb an unterzog ihn einer Verkehrskontrolle. Bei der Durchsuchung konnten die Polizeibeamten eine Tüte mit kristallinen Inhalt feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem Fahrer wurde eine Weiterfahrt untersagt und er wurde zur Blutentnahme ins Klinikum Lichtenfels gebracht.

VW Golf beschädigt und geflüchtet

LICHTENFELS. Am Montag gegen 00:15 Uhr schreckte ein aufmerksamer Bürger von einem lauten Geräusch von der Straße aus, aus dem Schlaf auf. Dieses ähnelte einem Lkw-Anhänger der etwas rammte. Der 27-Jährige begab sich nach draußen und musste feststellen, dass sein VW Golf an der kompletten Fahrerseite beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei etwa 6.000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.

Mit gestohlenem Versicherungskennzeichen unterwegs

LICHTENFELS. Im Rahmen einer Streifenfahrt am Sonntag gegen 22:45 Uhr sollte im Bereich der Langheimer Straße bei einem Kleinkraftradfahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt werden, da dieser ohne Licht unterwegs war. Als er nicht reagierte und die Flucht ergriff, verfolgten die Polizeibeamten den 22-Jährigen mit Martinshorn und Blaulicht. Im Bereich der Adolf-Kolping-Straße konnte dem Fahrer der Weg abgeschnitten werden und er wurde kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann mit einem gestohlenen Versicherungskennzeichen für das Kleinkraftrad unterwegs gewesen ist. Zudem bestätigte er, am Morgen des Tages Cannabis konsumiert zu haben und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Unter Drogen unterwegs

BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Am Sonntagabend wurde die Streifenbesatzung der Polizeistation Bad Staffelstein durch seine auffällige Fahrweise auf einen 18-Jährigen Mercedesfahrer aufmerksam. Aufgrund drogentypischer Auffälligkeiten wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme im Klinikum veranlasst.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Am Sonntagnachmittag fiel Polizeibeamten der Polizeiinspektion Lichtenfels ein E-Scooter mit abgelaufenen Kennzeichen aus dem Jahr 2023 in der Schubertstraße auf. Nach einer Verkehrskontrolle wurde der 32-Jährigen Fahrerin die Weiterfahrt untersagt und sie erhält eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz.