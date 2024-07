Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 29.07.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Mehrfach aufgefallen

Gleich mehrfach beschäftigte ein 38-jähriger Mann die Beamten der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am vergangenen Wochenende. Der bereits amtsbekannte Mann sieht sich nun mehreren Strafanzeigen gegenüber.

Am Samstagnachmittag, 27.07.2024, gegen 15:45 Uhr, bedrohte er einen 48-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Möhrendorfer Straße. Der Geschädigte war gerade im Begriff die Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug zu verlassen, als er vom Tatverdächtigen mit Worten und Gesten bedroht wurde.

Am Sonntagmorgen, 28.07.2024, war der 38-jährige an einem Diebstahl beteiligt.

Gegen 11:30 Uhr entwendete er, nach einem vorherigen Streit mit einem 48-jährigen, dessen Mütze im Bereich des Dechsendorfer Damms, in dem er mit einem Fahrrad an diesem vorbeifuhr. Eine Fahndung nach dem Mann verlief zunächst erfolglos, allerdings konnte er aufgrund vorhandener Zeugenaussagen eindeutig identifiziert werden.

Hiermit noch nicht genug. So fiel der Mann am Sonntagabend, gegen 20:00 Uhr, im Bereich Sankt Johann nochmals auf, als er erneut mit dem Opfer seines Diebstahls vom Vormittag aufeinandertraf. Nun mündete die wiederkehrende Begegnung in einer körperlichen Auseinandersetzung. Der “Wiederholungstäter“ schlug hier mehrfach auf sein Gegenüber ein. Der Geschädigte trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Zu guter Letzt stellten die Beamten noch das Fahrrad des Mannes sicher, dieses konnte nämlich eindeutig einem Fahrraddiebstahl aus dem Juni dieses Jahres zugeordnet werden. So ging für den Mann ein nicht ganz so gelungenes Wochenende, umrahmt von zahlreichen Strafanzeigen, zu Ende.

Einbruch in ein Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Bislang Unbekannte brachen im Zeitraum von Samstagabend (27.07.2024) bis Sonntagmittag (28.07.2024) in ein Einfamilienhaus in Erlangen-Bruck ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Samstagabend 19:00 Uhr bis Sonntagmittag 13:00 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Eschenweg ein. Hierbei wurde eine Türe gewaltsam aufgebrochen und es entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Im Inneren des Hauses wurden mehrere Zimmer durchwühlt und Gegenstände in noch unbekanntem Wert entwendet.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Brandstiftung – Zeugen gesucht

Herzogenaurach – Nahe des OpenBeatz-Festivalgeländes wurde am Sonntagabend durch einen 15-jährigen Herzogenauracher ein Strohballen auf einem angrenzenden Feld angezündet. Durch die Feuerwehren vor Ort konnte dieser umgehend gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Ballen bzw. das gesamte Feld und das angrenzende Festivalgelände glücklicher Weise verhindert werden.

Die Polizei sucht noch Zeugen des Vorfalls – bitte melden unter 09132 7809-33.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

– Fehlanzeige –