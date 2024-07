Medienzentrum von Stadt und Landkreis Bayreuth in der Sommerpause

Das Medienzentrum von Stadt und Landkreis Bayreuth im Verwaltungsgebäude, Wilhelm-Pitz-Straße 1 in Bayreuth, bleibt während der Sommerferien von Montag, 29. Juli, bis einschließlich Freitag, 2. August, eingeschränkt von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Ab Montag, 5. August, geht die Einrichtung dann bis 10. September in die Sommerpause. Der Download von Online-Medien ist aber jederzeit möglich. Ebenso können Bestellungen und Anfragen per Mail verleih@medienzentrum-bayreuth.de erfolgen.