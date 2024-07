MdB Zeulner zur Entscheidung des Kreistags zur Privatisierung des Klinikums Lichtenfels

"Privatisierungsentscheidungen zu den Regiomed-Kliniken Coburg und Lichtenfels ein großer Fehler" Die Aktionsgruppe Schluss mit Kliniksterben in Bayern ist besorgt über…

Aktionsgruppe "Schluss mit Kliniksterben" in Bayern kritisiert Regiomed-Privatisierung

Baustellenfahrplan für die Buslinie 1211 im Landkreis Lichtenfels

Linienfahrten müssen entfallen / Rufbusse fahren Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Frauendorf haben auch in der Ferienzeit Auswirkungen auf…