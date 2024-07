MdB Emmi Zeulner besucht Praxissoftwarehersteller medatixx in Bamberg

Am 15. Juli war die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner zu Gast beim Praxissoftwarehersteller medatixx. In eineinhalb Stunden erfuhr Zeulner alles zum IT-Unternehmen sowie zu den aktuellen Chancen und Herausforderungen bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Digitalisierung: Anwenderinnen und Anwender bestmöglich unterstützen Nach einer Begrüßung durch Geschäftsführer Jens Naumann erhielt Zeulner umfassende Einblicke in die Produkte, Dienstleistungen und die Unternehmensphilosophie von medatixx. Die Firma hat an insgesamt 20 Standorten deutschlandweit über 820 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – allein in Bamberg arbeiten 280 Personen. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen ist der Praxissoftwarehersteller der zweitgrößte Rundumversorger von Arztpraxen in Deutschland. Über 45.000 Ärztinnen und Ärzte und somit circa 22.300 Praxen nutzen Softwarelösungen von medatixx. Gerade steht die neue elektronische Patientenakte, die 2025 eingeführt werden soll, im Fokus der Branche: „Die sogenannte ,ePA für alle‘ bietet große Chancen.

Unser Ziel ist es, die zur Nutzung der ePA notwendigen Funktionen ergonomisch in unsere Praxissoftwarelösungen zu implementieren und so unsere Praxen bei der Verwendung der ePA bestmöglich zu unterstützen“, sagt Jens Naumann, Geschäftsführung medatixx. Damit Anwenderinnen und Anwender die neue ePA von Beginn an nutzen können, bereitet das Unternehmen für den Start der neuen ePA viele Kommunikationsmaßnahmen vor. Auf dem Infoportal dip.medatixx.de findet sich kompaktes Wissen zu diesem und vielen weiteren E-Health-Themen. Zusätzlich können Kundinnen und Kunden auf neue E-Learnings der medatixx-akademie zurückgreifen und an den Online-Anwendertreffen „meet medatixx“ teilnehmen, um ihre Kompetenz in Sachen ePA rechtzeitig auszubauen. Umfassende Auswirkungen auf das Unternehmen erwartet medatixx vom Gesundheits-Digitalagentur-Gesetz (GDAG), das sich momentan im parlamentarischen Prozess befindet. Jessica Birkmann, Leitung Stabsstelle Politik bei medatixx, stellte den aktuellen Status quo vor und befürwortete eine Digitalagentur als Moderator im komplexen Gesundheitsumfeld, um die unterschiedlichen Stakeholder zusammenzubringen. „Allerdings ist eine grundlegende und verbindliche Einbeziehung der Praxissoftware-Branche bei der Ausgestaltung der Vorhaben unabdingbar“, so Birkmann. Nur im Wettbewerb könnten Innovationen entstehen und somit die besten Lösungen entwickelt werden. Die im Gesetz geplanten staatlichen Eigenentwicklungen von Software gehörten daher keinesfalls zum Aufgabenportfolio der Digitalagentur.

Führung durchs Firmengebäude

Im Anschluss an die Diskussion hatte MdB Zeulner die Gelegenheit, das Firmengebäude näher kennenzulernen. Der viergeschossige Bau an der Kronacher Straße in Bamberg hat eine Nutzfläche von über 4.000 m². Ausgestattet ist das Gebäude unter anderem mit modernen Büros, ergonomischen Arbeitsplätzen sowie Besprechungsräumen mit Videokonferenz-Equipment. „Wir freuen uns über das Interesse von Frau Zeulner an unserem Unternehmen und unserer Mission“, sagt Naumann. „Die Digitalisierung des Gesundheitswesens hat eine fundamentale Relevanz, zu der wir gerne unseren Teil beitragen. Das wiederum schafft Arbeitsplätze und wir können unserer Verantwortung als regionales Wirtschaftsunternehmen nachkommen.“