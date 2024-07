Kultur- und Förderverein e.V. Leutenbach übergibt Spenden

Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes der Grundschule Ehrenbürg in Mittelehrenbach übergab der Kultur- und Förderverein e.V. Leutenbach einen Spendenscheck von 1.000 €. Rektorin Daniela Drummer war begeistert von diesem hohen Förderbetrag, mit dem in der Projektwoche der Trommelworkshop maßgeblich mitfinanziert werden konnte. Bei dieser beeindruckenden Schulaktion erfahren die Kinder aller Klassen eine Stärkung ihres Selbstwertgefühles sowie ihrer sozialen Kompetenz, bekommen einen spielerischen Zugang zur Musik, üben für ihre Bewegungskoordination und letztlich werden sie bei der Trommelreise durch verschiedene Kontinente neugierig gemacht für fremde Kulturen.

Der Kultur- und Förderverein e.V. Leutenbach macht mit dieser Spende deutlich, dass ihm die Förderung über alle Generationen hinweg in der Gemeinde Leutenbach eine Herzensangelegenheit ist. Mit großer Freude konnte das Seniorenteam, das den regelmäßigen Seniorennachmittag der Pfarrei St. Jakobus mit viel Herzblut organisiert, einen Scheck von 1.000 € aus den Händen des Kultur- und Förderverein e. V. Leutenbach entgegennehmen. Das 6 köpfige Team gestaltet einmal pro Monat einen abwechslungsreichen Nachmittag für die Senioren aus der Gemeinde Leutenbach in den Räumen des Pfarrheims St. Jakobus.

Die Macherinnen gestalten die Treffen mit den unterschiedlichsten Inhalten. So werden Referenten z.B. zum Thema Enkeltrick eingeladen, das Team führt kleine Sketche auf, die Teilnehmer der Nachmittage werden zu Seniorengerechter Gymnastik motiviert, leidenschaftlich werden traditionelle Lieder der Heimat gesungen, feiert fröhlich den Fasching, begiebt sich einmal im Jahr auf einen Ausflug oder es werden besinnliche Texte und Gedichte rezitiert. Mit der finanziellen Unterstützung durch den Kultur- und Förderverein e.V. soll diese tolle Arbeit des Teams gefördert und vor allem gewürdigt werden. „Der Seniorennachmittag ist ein wichtiger Beitrag zur Gemeinschaft sowie ein Sinnbild für

das lebendige soziale Miteinander in unserer Gemeinde“, so der 1. Vorsitzende, Alexander Kaul.