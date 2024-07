Karate-Auftakt beim Weilersbacher Ferienprogramm

Mit Beginn der Sommerferien startete am 29.7.2024 auch das Weilersbacher Ferienprogramm. Den Anfang machte ein Karatekurs für Kinder unter der Leitung von Sabrina Hofmann. Unterstützt wurde sie durch Nina Roppelt, die sich aktuell auf ihre Meisterprüfung im Frühjahr 2025 vorbereitet. In einem zweistündigen Crashkurs lernten die Kinder grundlegende Karatetechniken kennen und durften sich im Freikampf mit dem Choken (Schaumstoffschwert) ausprobieren. Es wurde auch geübt, wie man sich aus Griffen befreien kann. Am Ende erhielten alle Kinder eine Urkunde.

Weitere Informationen unter www.karatekampfkunst.de