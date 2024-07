Jahn Forchheim zum Anna-Fest-Heimspiel gegen Bruck

Am Mittwoch um 18.30h erwartet der Jahn den FSV Erlangen-Bruck an der Kaiser-Heinrich-Straße!

Bruck kommt mit zwei Siegen aus zwei Spielen nach Forchheim.

Am letzten Spieltag konnte man den FSV-Stadeln mit einer reifen Leistung 4 zu 2 besiegen und ist damit die einzige noch verlustpunktfreie Mannschaft in der LL-NO. Die Brucker wollen auch beim Jahn nachlegen. Die Aufeinandertreffen in naher Vergangenheit waren immer sehr knapp.

Die Spvgg Jahn Forchheim holte am vergangenen Freitag beim Derby in Baiersdorf einen verdienten Dreier. Nach dem StadelnSpiel war es wichtig einen Sieg zu holen, um die ersten Punkte auf das Tablett zu bekommen. Auf einem schwer zu bespielenden Platz kämpfte man sich in die Partie und ging schnell durch ein Standardtor in Führung. Diese baute man in der zweiten Halbzeit aus und gewann am Ende mit 3 zu 0. Der Jahn freut sich auf die Begegnung und hofft auf eine gute Kulisse gegen den alten Rivalen aus Bruck.

„Mit Bruck kommt die Mannschaft der Stunde, welches als einziges Team die volle Ausbeute hat. Für uns gilt es an die zweite Halbzeit in Baiersdorf anzuknüpfen und die nächsten Zähler einzufahren“, so Pascal Benes, der spielende Co-Trainer des Jahn.