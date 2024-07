Gute Qualität der Badeseen im Landkreis Lichtenfels

Sommer ist Badezeit – die Badeseen im Landkreis eignen sich für einen längeren Aufenthalt genauso wie für eine kurze Abkühlung. Alle weisen eine gute Wasserqualität auf, die regelmäßig vom Landratsamt geprüft wird.

An drei der Badeseen weht sogar die Blaue Flagge, eine Auszeichnung, die nur der See erhält, der besondere Auflagen erfüllt. Neben der Wasserqualität wird u.a. auf saubere Sanitäranlagen, eine umweltgerechte Müllentsorgung und auf eine intensive Umweltkommunikation geachtet.

Der Ebensfelder See, der Ostsee in Bad Staffelstein und der Rudufersee dürfen sich auch in diesem Jahr mit der Blauen Flagge schmücken. Es sind die einzigen drei Badestellen in Bayern, die diese Auszeichnung schon seit vielen Jahren erhalten.

Infos zu Umwelt und Natur bietet der Rudufersee mit seinem Life-natur Lehrpfad. Neu in Stand gesetzt, eignet er sich gut für einen Spaziergang rund um den See.

Auch Ebensfeld hat seine Natur-Infotafeln überarbeitet.

Andrea Musiol, Geschäftsführerin der Tourismusregion Obermain-Jura, freut sich über das Engagement der Akteure „Das Wassererlebnis, egal ob in der Obermaintherme, auf dem Main oder in den Badeseen ist für unsere Urlaubsgäste ein starker Grund, hier die Ferien oder den Urlaub zu verbringen“