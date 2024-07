Gründungsfeier der Distel in Bamberg wird vom Regen überrascht

Die Initiative „Distel“ möchte einen Freiraum für Kultur und Politik in Bamberg schaffen und feierte am Samstag auf der Jahnwiese ihre Gründung. Dabei wurde deutlich, wie dringend ein fester Raum benötigt wird: 2 Stunden nach Veranstaltungsbeginn musste die Feier wegen eines Starkregens pausiert werden, die Organisator und Organisatorinnen und Besucher und Besucherinnen mussten sich unter Pavillons unterstellen. Die Veranstalter und Veranstalterinnen bedauern, dass die Feier unterbrochen wurde: „Wir waren gerade in die Podiumsdiskussion gestartet, zu der Engagierte von unabhängigen Kulturzentren aus Suhl, Schweinfurt und Heidelberg, sowie eine Vertreterin der Kontakt-Festivals gekommen waren. Wir hoffen, dass es einen Nachholtermin geben kann“, sagt die Vorsitzende des Trägervereins. Auf dem Podium habe man sich über die Arbeit an selbst verwalteten Räumen, deren Vorteile und Hindernisse ausgetauscht. Die Veranstaltenden hatten zwar eine Regenalternative organisiert, allerdings war der Wetterbericht an dem Tag gut gewesen. Nachdem der Regen abgezogen war, gab es wie geplant Pizza und Musik, es wurde dennoch getanzt und gefeiert. Die Aktiven der Distel zeigen sich trotz des Wolkenbruchs weiterhin motiviert für ihr Projekt: „Dass wir die Diskussion heute unterbrechen mussten zeigt umso deutlicher, dass wir einen festen Raum brauchen, in dem wir selbst verwaltet und unabhängig Platz für Kultur, Politik und Begegnung schaffen können. Dazu brauchen wir immer Fördermitglieder und aktive Unterstützung.“