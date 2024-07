Familiengottesdienst in St. Ottilie Kersbach

Aus Ophorus wurde Christopherus

Der Familiengottesdienst und die Kinderkirche hatten am Sonntag das Thema Christopherus für den Gottesdienst gewählt. Domkapitular und Pfarrer Martin Emge konnte dazu viele Kinder und ihre Familien begrüßen. Die Gemeindereferentin Lena Baccouche erzählte die Geschichte von Ophorus. Er war ein starker Mann und konnte viel bewegen. Am Fluss wollte er Menschen und Tiere über Fluss tragen. Als er am Fluss wieder einmal war hörte er eine jämmerliche Stimme eines Kindes die ihn bat ihn doch hinüber zu tragen. Für Ophurus war es ein leichtes dieses Kind hinüber zu tragen. Er sollte sich täuschen. Dieses kleine Kind wurde immer schwerer. Als sie an der anderen Seite des Flusses ankamen fragte er wie das sein kann. Da gab das Kind an das er Jesus sei. Er erklärte das er die Last der ganzen Welt getragen hat.

Christophorus, so hieß er nun, war froh und dankte Gott für die Gnade, die er ihm erwiesen hatte. Den Stab den er hatte pflanzte er der Legende nach am Wasser ein und es entstand über Nacht ein wunderbarer Baum.

Christopherus ist heute der Schutzheilige der Reisenden und der Verkehrsteilnehmer.

Die Kinder trugen die Fürbitten vor in welchen sie um die Hilfe des hl. Christopherus baten. Am Ende des Gottesdienstes segnete Martin Emge die ganze Gottesdienstgemeinde und im Anschluss daran die zahlreichen Fahrzeuge vom Laufrad bis zum Traktor. So kann nun die Urlaubszeit unter dem Schutz des heiligen Christopherus gut beginnen.

Gerhard Hoch