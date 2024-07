Fachgespräch zur Direktvermarktung am 31. Juli 2024 um 16 Uhr in Kulmbach

Am Mittwoch, den 31. Juli 2024, um 16:00 Uhr findet auf Einladung des heimischen Landtagsabgeordneten, Staatssekretär Martin Schöffel, im Gasthof Geuther in Kulmbach, Blaicher Straße 52 ein Fachgespräch zum Thema „Direktvermarktung“ statt. MdL Walter Nussel, Beauftragter für Bürokratieabbau in Bayern und Kristina Hofmann, Leiterin der „Zentralen Informationsstelle Direktvermarktung“ stehen interessierten Direktvermarktern aus Oberfranken als kompetente Ansprechpartner und zur Verfügung zu Fragen wie: Alle wünschen sich „Bürokratie-Abbau“, aber wie kann man das konkret angehen und umsetzen? Wo liegen die Schwierigkeiten mit politischen Vorgaben? Welche bürokratischen Hürden müssen Sie in der Direktvermarktung überwinden? Wie ist die Lage in der Direktvermarktung angesichts diverser Krisen und wie kann die Grundversorgung aufrecht erhalten werden?

Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesem Fachgespräch teilzunehmen. Zur besseren Vorplanung wird um Anmeldung per E-Mail an

buero@martin-schoeffel.de gebeten. Aber auch spontane Gäste sind herzlich willkommen.