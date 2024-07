Die Universität Bayreuth gründet ein Research Center for AI in Science & Society

Die Universität Bayreuth hat eine neue Forschungsinfrastruktur auf den Weg gebracht: das Research Center for AI in Science & Society (RAIS2). Diese zentrale Plattform zur Vermittlung von KI-Expertise an der UBT vernetzt Forschende, Entwicklerinnen und Anwenderinnen von KI-Methoden über alle Fakultäten hinweg. Hier widmen sich Expertinnen und Experten gemeinsam den aktuellen gesellschaftlichen, ökonomischen, ökologischen und technologischen Herausforderungen und Chancen, die KI mit sich bringt.

„Wir setzen bei RAIS2 auf interdisziplinäre und transdisziplinäre wissenschaftliche Zusammenarbeit, wie sie für die Uni Bayreuth typisch ist“, sagt Universitätspräsident Prof. Dr. Stefan Leible. „Damit soll das Thema Künstliche Intelligenz über die Grenzen der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen hinweg, in Anbindung mit Partnern in der Region, und auch in einem gesellschaftlichen Diskurs vorangetrieben werden.“ Das Forschungszentrum soll zum wissenschaftlichen Fortschritt in diesem Feld beitragen und darüber hinaus Impulse für Lehre, Wissenstransfer und Wissenschaftskommunikation liefern. Konkret besteht das Forschungszentrum zum Zeitpunkt der Gründung aus den folgenden fächerübergreifenden Säulen, die in Zukunft noch weiter ausgebaut werden sollen: