Die Evangelische Landeskirche zeichnet die Kirche Kunterbunt Coburg mit dem Ehrenamtspreis aus

Die Kirche Kunterbunt Coburg wird mit dem Ehrenamtspreis der evangelischen Landeskirche prämiert. Zum 14. Mal werden insgesamt fünf Projekte ausgezeichnet, bei denen „der Fisch fliegt“, weil sie voll Energie stecken, passgenau auf einen Bedarf reagieren, am Puls der Zeit sind oder einfach erfrischen und positiv ausstrahlen. „Die eingegangenen Bewerbungen zeigen, dass Kirche den Sozialraum erobert“, beobachtet Carsten Kurtz aus dem Fachbeirat Ehrenamt. Das Gremium würdigt in diesem Jahr Projekte, in denen Kirche an besonderen Orten sichtbar wird, kirchliche Räume zukunftsweisend genutzt werden oder ehrenamtliches Engagement auch über den kirchlichen Horizont hinauswirkt.

„Ein riesiges Dankeschön geht an unser fantastisches Team aus Ehrenamtlichen, die mit Herzblut und unermüdlichem Einsatz dabei sind. Ohne es wäre Kirche Kunterbunt nicht das, was es ist – ein bunter, lebendiger und offener Raum, in dem Kinder und Familien den Glauben hautnah erleben können“, sagt Bertram Unger, Sprecher der Kirche Kunterbunt Coburg. Wer ein Teil des Teams der KiKuCo werden möchte, findet weitere Informationen und Kontaktdaten auf kikuco.de Zusätzlich zum Preisgeld in Höhe von jeweils 1.000 Euro dürfen sich die Gewinner über ein professionell produziertes Video für ihre Öffentlichkeitsarbeit oder eine Teammaßnahme (zum Beispiel aus dem Bereich Coaching oder Teambuilding) freuen. Die Verleihung findet im Rahmen des Ehrenamtstages am 12. Oktober in Augsburg statt. Überreicht wird der Preis vom Fachbeirat Ehrenamt, Vertretern des Präsidiums der Landessynode und Oberkirchenrat Stefan Blumtritt.