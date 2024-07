Bosch Bamberg feiert mit einer Gala und einem großen Familienfest sein 85-jähriges Jubiläum

Den Auftakt der zwei Tage andauernden Feierlichkeiten bildete ein Galaabend begleitet durch die Bamberger Symphoniker am 19. Juli in der Bamberger Kongress- und Konzerthalle. Vertreter der Bosch-Geschäftsführung, geladene Gäste aus Wirtschaft und Politik sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feierten gemeinsam das 85-jährige Firmenjubiläum des Bamberger Werkes. Es folgte ein Familienbesuchstag, an dem die Bamberger Belegschaft Gelegenheit hatte, ihren Arbeitsplatz der Familie zu präsentieren und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm zu genießen. Am vergangenen Samstag organisierte das Bamberger Bosch-Werk einen Familienbesuchstag für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Familienangehörige. Auch zahlreiche Bosch-Rentner waren der Einladung gefolgt, sodass schließlich rund 15.000 Besucherinnen und Besucher gezählt wurden, die bei sommerlichen Temperaturen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm genießen konnten. Zahlreiche Attraktionen, kulinarische Highlights und ein Bühnenprogramm für Groß und Klein sorgten für gute Laune. „Zukunft braucht Herkunft – Wir blicken mit Stolz auf 85 Jahre Bosch in Bamberg zurück. Es war uns wichtig dieses Jubiläum mit allen zu feiern“, freut sich Tobias Hauk, kaufmännischer Werkleiter bei Bosch in Bamberg. „Unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind es, die das Werk gestalten und den Erfolg erarbeiten. Mit dem Familienbesuchstag möchten wir ihnen für ihren Einsatz Danke sagen“, ergänzt Dr. Stefan Schmitz, technischer Werkleiter. Mit der Produktion von Zündkerzen begann im Jahr 1939 die Erfolgsgeschichte des Bamberger Bosch Werks. Über viele Jahre gewachsen ist Bosch Bamberg ein innovativer Fertigungsstandort und attraktiver Arbeitgeber in der Region. Mit hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produziert das Werk Komponenten für Verbrenner- sowie Wasserstofftechnologien und beliefert Kunden in aller Welt.