Barrierefreiheit: Kostenfreie Beratung am Landratsamt Lichtenfels für Jedermann

Sie möchten Ihr Haus barrierefrei umgestalten, wissen aber nicht, worauf Sie achten müssen? Sie benötigen Hilfe bei der Umgestaltung Ihrer Firmenwebsite hinsichtlich Barrierefreiheit und Leichter Sprache? Welche Förderungsmöglichkeiten gibt es für Ihr Vorhaben? Für Barrierefreiheit in möglichst allen Lebensbereichen setzt sich die Beratungsstelle Barrierefreiheit der Bayerische Architektenkammer ein. Gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales bietet sie an 18 Standorten in Bayern kostenfreie Erstberatungen an. Das Beratungsangebot kann von Privatpersonen, Fachleuten, Institutionen, Firmen sowie Städten und Gemeinden in Anspruch genommen werden. Die Themen umfassen barrierefreies Bauen, Wohnformen im Alter, barrierefreies Internet bis hin zur Leichten Sprache. Und selbstverständlich geht es auch darum, wie entsprechende Maßnahmen gefördert werden können. Die nächsten Beratungstermine finden statt am Mittwoch, 31. Juli 2024, 15.00 bis 17.00 Uhr, sowie am Mittwoch, 25. September 2024, 15.00 bis 17.00 Uhr jeweils im Landratsamt Lichtenfels, Kronacher Straße 30, 96215 Lichtenfels. Barrierefreier Zugang zum Hauptgebäude ist vorhanden. Ansprechpartner und Fachberater vor Ort ist Architekt Dipl.-Ing. (FH) Martin Göhring. Eine Anmeldung ist erforderlich: Tel. 089 -139880 – 80 (Mo. bis Fr. jeweils von 8 bis 12 Uhr) oder per E-Mail unter info@beratungsstelle-barrierefreiheit.de. Weitere Infos zum Ablauf eines Beratungstermins, den Standorten in Bayern sowie zu den Beraterinnen und Beratern informiert der aktuelle Informationsflyer unter www.beratungsstelle-barrierefreiheit.de.