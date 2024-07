Abkochgebot in Teilbereichen des Rödentaler Stadtteiles Oeslau

Auf Grund einer Belastung mit coliformen Bakterien wurde am Samstag, 27. Juli, auf Anordnung des Gesundheitsamtes am Landratsamt Coburg ein Abkochgebot für einen Teilbereich des Rödentaler Ortsteils Oeslau erlassen. Das Abkochgebot gilt bis zum Vorliegen einwandfreier bakteriologischer Untersuchungsergebnisse. Dies dauert in der Regel zwischen sechs und zehn Tage.

Betroffen sind die folgenden Straßen:

Am Steinbruch

Banater Weg

Berliner Straße

Birkenweg

Brandenburger Straße

Branigleite

Bürgermeister Ferdinand Fischer Straße

Danziger Straße

Dockenäcker

Dresdner Platz

Eichenweg

Gothaer Straße

Königsberger Straße

Krautäcker

Langer Rain

Lärchenweg

Leipziger Straße

Magdeburger Straße

Martin-Luther-Straße

Ostlandstraße

Ostpreußenstraße

Pommernweg

Sandleite

Komplette hintere Schalkauer Straße

Schlesierstraße

Sonneberger Straße

St. Hedwig-Straße

St. Joseph-Straße

Stettiner Straße

Sudetenstraße

Thüringer Straße

Folgende Anweisungen sind für das betroffene Gebiet unbedingt zu beachten: