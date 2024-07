Zwetschgenwochen bei den fränkischen Gastronomen auch im Landkreis Forchheim

Unser „Local Hero“, die Fränkische Zwetschge, kommt ab Mitte August ganz groß raus: Denn dann finden in den fränkischen Gastronomien die Zwetschgenwochen statt. Fast 40 Betriebe machen mit und zeigen anhand spezieller Gerichte mit der Fränkischen Zwetschge, wie vielseitig die kleinen blauen Früchte sind. Die Fränkische Zwetschge hat eine lange Anbautradition in Franken: Sie gehört schon seit Jahrhunderten zu unserer Kulturlandschaft. Bayernweit gesehen liegen mehr als 80 Prozent der Anbaufläche für Zwetschgen in Franken. Die Kombination von Weinbau, Brennereien und Tourismus hier ist einzigartig. Sowohl bei öffentlichen Einrichtungen als auch Erzeugern, Vereinen und Zusammenschlüssen besteht großes Interesse, die Zwetschge wieder stärker in Wert zu setzen und hier in Weinfranken als Leitprodukt neben dem Wein zu etablieren.

Bei der Eröffnung der Zwetschgensaison im Obstinformation Zentrum in Hiltpoltstein dem größten Zwetschenganbaugebiet im Landkreis Forchheim, gab es Wort wörtlich einen guten Vorgeschmack. Bei herrlichem Sommerwetter lädt die Bayrische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) zu dieser Auftaktveranstaltung ein. In drei Workshops hieß es „Zwetschge live erleben“. Hierbei ging es für die Teilnehmenden zum „Live-Grillen“, bei dem die legendäre Zwetschgenbratwurst mit verschiedenen side dishes – inspiriert durch die Fränkische Zwetschge – wie einem fruchtigen Kichererbsen-Zwetschgen-Rotkohlsalat oder Zwetschgen im Speckmantel verkostet werden konnten.

Des Weiteren wurden die Themen „Käse & Zwetschge – Foodpairing“, „Bier & Zwetschge – Foodpairing“ sowie „Edelbrand & Zwetschge – Foodpairing“ mit Sommelier Markus Raupach beleuchtet. Auf den Spuren der Zwetschge konnten sich die Gäste gemeinsam mit Jonas Maußer, Leiter des Obstinformationszentrums begeben und so auch Informationen über den Anbau auf dem Gelände erhalten. Am Ende hieß es dann noch bei den sommerlichen Temperaturen eine kleine Süße muss her mit Zwetschgeneis und Zwetschgenblootz. Somit war die Auftaktveranstaltung ein voller Erfolg und begeisterte die Freunde der Fränkischen Zwetschge.

Von fruchtig-herzhaft bis verführerisch-süß: Viele innovative Produkte und kulinarische Köstlichkeiten in Kombination mit der Fränkischen Zwetschge werden im Rahmen der Zwetschgenwochen vom 15. August bis 30. September in den Gastronomiebetrieben angeboten. Zwetschgen lassen sich in den unterschiedlichsten Varianten verarbeiten: Secco, Destillat, Gebäck, Aufstrich, Bratwurst, Leberwurst, Chutney, Balsamico, Senf, Ketchup, Wurst, Pralinés, Eis, Gelee, Marmelade und Knödel. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt – ganz nach dem Motto „Frisch, frech und facettenreich“! Mehr erfahren Sie über die Fränkische Zwetschge und Verkaufsstellen unter www.lwg.bayern.de/zwetschge und www.fraenkische-zwetschge.de. Einen Überblick über die Premiumstrategie des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gibt es hier: www.stmelf.bayern.de/premiumst.