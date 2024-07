Trotz Annafest: Der VCD-Infotreff der VCD-Kreisgruppe Forchheim findet statt!

Wann? Dieser Mittwoch, 31.07.2024, 19.00 Uhr

Wo: Im Internet: https://meet.jit.si/VCD-FO-InfoTreff

Danach bleibt sicher genügend Zeit fürs Annafest.

Wer immer sich für Fragen aus dem Bereich „Umwelt und Verkehr“ interessiert, ist herzlich eingeladen! Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Wir sammeln Informationen zur Verbesserung der Verkehrssituation im Landkreis Forchheim insbesndere für Fußgänger und Radfahrer (nicht nur) in Forchheim.

Ich erhoffe Informationen über das STADTRADELN im Landkreis Forchheim ebenso wie einen Kurzbericht von der wiederbelebten ARGE RAD der Stadt Forchheim.

Vorgestellt werden soll auch eine Aktion des VCD (gemeinsam mit AWO-Bundesverband) zur dauerhaften Erhaltung des 49,00-€-Tickets, und zwar auch in den Folgejahren weiterhin zu 49,00 €. Nähere Informationen und Unterstützungsmöglichkeit unter https://www.vcd.org/macht-das-49euro-ticket-zum-fahrschein-der-zukunft.

Kurzinformationen befreundeter Organisationen sind willkommen.

Der VCD-InfoTreff findet allmonatlich statt, immer am letzten Mittwoch des Monats, im August somit am 28.08.2024, wie immer um 19.00 Uhr. Es ist immer (auch) ein Onlinetreffen (https://meet.jit.si/VCD-FO-InfoTreff). Eine persönliche Zusammenkunft wird organisiert, wenn rechtzeitig zuvor der Wunsch an uns herangetragen wird.

Rolf Hörnlein

VCD Kreisgruppe Forchheim