Sperrung im „Oberen Bürglaß“ in Coburg

Die Bauarbeiten im Oberen Bürglaß gehen in die nächste Phase. Dazu wird ab 29. Juli der Bereich entlang des Bürglaßschlösschens voll gesperrt. Die Zufahrt Richtung Festungsberg ist weiterhin nicht möglich.

Aus Richtung Heiligkreuz ist die Zufahrt bis zum Gemüsemarkt, aus Richtung Ehrenburg ist bis Theaterplatz frei. Die Sperrung endet voraussichtlich am 22. August.

Außerdem wird am 29. Juli der Glasfaserausbau in der oberen Steingasse und der Rückerstraße fortgesetzt. Daher wird hier halbseitig gesperrt. In der Rückertstraße regelt eine Ampel den Verkehr. Diese Arbeiten sind bis zum Ende der Sommerferien geplant.