Sommer(ferien)-Programm und Ferienpass des Landkreises Kulmbach

Zwei Teile!

Der Ferienpass 2024 wurde in einer Auflage von 3.000 Stück gedruckt. Er besteht wieder aus zwei Teilen.

Teil 1: Ermäßigungen

Teil 2: Sommer(ferien)-Programm

Teil 1 des Ferienpasses: Ermäßigungen

Der erste Teil des Ferienpasses, der die Ermäßigungen umfasst, hat einen Umfang von 156 Seiten und beinhaltet damit weit über 100 Ermäßigungen.

Der Großteil der Ermäßigungen des Ferienpass kann, wie gewohnt, ab dem 01.07.2024 bis zum Ende der bayerischen Sommerferien am 09.09.2024 eingelöst werden.

Der Teil 1 des Ferienpasses enthält viele Ermäßigungen in den Rubriken:

Freizeitbäder

Sport, Action, Bewegung

Theater, Kino, Büchereien

Besichtigungen, Führungen

Freizeitparks, Indoorspielplätze

Höhlen, Tiere

Die besonderen Sachen zum Schluss

Er erscheint in gedruckter Form, als eine Art Bon-Block. Dank der zahlreichen Beteiligung unterschiedlichster Museen und Freizeiteinrichtungen ist dieser Teil zum Ausflugsplaner für den Landkreis Kulmbach und die Nachbarlandkreise geworden.

Teil 2 des Ferienpasses: Sommer(ferien)-Programm

Besonders interessant und attraktiv für die Kinder und Jugendlichen sind immer die verschiedenen Freizeitangebote aus dem Sommer(ferien)-Programm – dem zweiten Teil des Ferienpasses. Hier werden wiederum ab dem 01.07.2024 annähernd 400 Aktionen bis zum Ende der Sommerferien am 09.09.2024 angeboten.

Diese lassen sich in verschiedene Rubriken einteilen:

Tagesfahrten

Ferienbetreuung

Natur und Tiere

Sport und Radtouren

Kreatives und Handwerkliches

Musik, Tanz und Theater

Kochen

Technik, Forschen und Co.

alles Mögliche

Besichtigungen

Zeltlager und Freizeiten

Landkreis-Spielmobil

Das Sommer(ferien)-Programm erscheint als Teil 2 des Ferienpasses des Landkreises Kulmbach wie in den Vorjahren in zweifacher Form.

1. …als Programmheft in gedruckter Form

Das Programmheft enthält das komplette Sommer(ferien)-Programm des Landkreises Kulmbach. Es wird zusammen mit dem Teil 1 des Ferienpasses, der Ermäßigungen enthält, verkauft. Dadurch hat man schnell auf einen Blick, welche einzelnen Aktionen angeboten werden. Zusätzlich dazu sind noch Datum und Veranstalter abgedruckt, sodass man mit den allerwichtigsten Informationen versorgt ist.

Dieses Programmheft bietet für die Nutzer mehrere Vorteile.

Zum einem hat man mit diesem etwas in der Hand, in dem man blättern und die einzelnen Angebote in Ruhe lesen kann. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit interessante Angebote zu markieren und so schneller wieder zu finden. Gerade für Kinder ist die Handhabung dadurch wesentlich interessanter, einfacher und zeigt erst richtig die große Bandbreite an Freizeitmöglichkeiten während des Sommers aber auch außerhalb dieser Jahreszeit. So finden die jungen Nutzer vielleicht auch das ein oder andere Angebot, das für sie interessant ist, auf das sie mit einer gezielten Stichwortsuche nicht aufmerksam geworden wären.

Zum anderen ist das Programmheft bereits vor der alternativen Online-Datenbank (siehe unten) erhältlich. Die Käufer können also schon früher Angebote sichten auswählen und sich dann ohne Verzögerungen am 01.07. für die einzelnen Aktivitäten anmelden.

2. …außerdem in einer Online-Datenbank

Die Online-Datenbank enthält ebenfalls das komplette Sommer(ferien)-Programm des Landkreises Kulmbach.

Zusätzlich zu Datum und Veranstalter, die im Programmheft abgedruckt sind, gibt es hier ausführlichere Informationen zu den einzelnen Aktivitäten.

Also Infos, wie „Was genau wird gemacht?“ und „Wer kann teilnehmen?“ oder „Wo und wie muss man sich anmelden?“ und „Wo findet es statt? und vieles mehr.

Die Suche über die Online-Plattform ist sehr komfortabel, wenn man nach Angeboten mit bestimmten Stichwörtern, einem bestimmten Datum oder für eine bestimmte Altersgruppe etc. sucht. Hier erhält man schnell passgenaue Ergebnisse.

Die Online-Datenbank ist ab 01.07.2024 kostenlos abrufbar unter ferienpass.landkreis-kulmbach.de