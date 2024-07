TSV Kirchenlaibach – SV Kirchahorn 1:0 (0:0) In der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten wenig Chancen und seltene…

Stadtrat der Stadt Waischenfeld trifft sich am Dienstag, 30. Juli 2024, um 19:00 Uhr Tagesordnung Öffentlicher Teil Begrüßung und Wortmeldungen…

Das Sportamt der Stadt Bayreuth befindet sich am Freitag, 26. Juli, auf einem Betriebsausflug. Die Verwaltung der Dienststelle bleibt daher…

Sitzung des Ahorntaler Gemeinderates

Am Donnerstag, 25.07.2024, um 19:00 Uhr findet in der Mehrzweckhalle in Kirchahorn, Kirchahorn 53, 95491 Ahorntal die Sitzung des Gemeinderates…