Oberfränkisches Hammerwurf-Talent wird Deutscher Schülermeister

Kai Konopacki gewinnt Zitterpartie

In die Favoritenrolle war der knapp 15jährige Kai Konopacki von der Werfergruppe TSV Stadtsteinach/UAC Kulmbach im Vorfeld der Deutschen U16-Meisterschaften gerutscht nachdem er sich mit dem 4kg-Hammer vor Kurzen auf die nationale Jahresbestweite von 61,82 Meter gesteigert hatte und der zweitplatzierte der Rangliste, Linus Holzhey(TV Bad Hindelang) die vom Deutschen Leichtathletik-Verband geforderte Zusatznorm in einem Mehrkampf nicht schaffte.

Kai, aber auch seine Konkurrenten, fingen schon beim Einwerfen mit sehr zittrigen Versuchen an. Der Kulmbacher Gymnasiast legte im ersten Wettkampfversuch verunglückte 51,55 Meter hin. Emil Kroner(LAG Obere Murg) übertraf Kai mit 51,86 Metern, ehe der Oberfranke einen leicht übertretenen Wurf über die 60-Meter-Linie hinlegte. Auch der dritte Versuch war ungültig. Kroner legte 53,95Meter vor, die er im Wettbewerb nicht mehr steigern konnte und ging damit in Führung. Nervöse Gespräche an der Bande, Trainer Martin Ständner versuchte seinen Schützling zu beruhigen und von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Der fünfte Versuch: Nicht optimal aber ansprechend – Kai ging mit 59,51 Meter klar in Führung und gewann verdient seinen ersten deutschen Meistertitel vor Kroner und Loris Ritter(Erfurter LAC/53,85 Meter).