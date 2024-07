Noch Plätze in Bayreuth bei der kostenloser Energieberatung frei

Monatlich bieten Stadt und Landkreis Bayreuth kostenlose und individuelle Energieberatungen an. In Gesprächen mit einem zertifizierten Energieberater werden sowohl Haus- und Wohnungsbesitzer als auch Mieterinnen und Mieter zu sämtlichen Fragen rund um die Themen Sanierung, erneuerbare Energien und Fördermittel beraten. Das Angebot ist ein Kooperationsprojekt zwischen Stadt und Landkreis Bayreuth, der Energieagentur Oberfranken und der Verbraucherzentrale Bayern. Freie Plätze gibt es noch für die Beratungstermine am Mittwoch, 7. August, sowie am 9. Oktober und 4. Dezember. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0921 25-1074 oder 0921 25-2020.