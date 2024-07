Landkreis Bamberg ehrt Engagement im Jugendkreistag

Demokratie braucht Menschen, die sie leben. Bei der 2. Sitzung des Jugendkreistags kamen junge Menschen aus dem ganzen Landkreis zusammen, die mit sachlicher Argumentation und demokratischen Entscheidungen ihren Landkreis mitgestalten. Der Jugendkreistag kann auf zahlreiche Erfolge zurückblicken und brachte vor der Sommerpause neue Beschlüsse auf den Weg.

Ehrung für Engagement

Zu Beginn der Sitzung hob der stellvertretende Landrat Bruno Kellner die Bedeutung demokratischen Handels hervor und dankte den Jugendkreistagsrätinnen und -räten für ihr individuelles Engagement. Es sei wichtig, dass junge Menschen ihre Stimme in den Gremien des Landkreises vertreten. Als Zeichen der Anerkennung überreichte er den ausscheidenden Jugendkreisrätinnen und -räten Urkunden und gab beste Wünsche mit für ihren weiteren Ausbildungsweg.

Erfolge mit Wirkung

Markus Bria aus dem Bildungsbüro des Landkreises, der den Jugendkreistag organisatorisch begleitet, berichtete anschließend von erfolgreich umgesetzten Beschlüssen des Gremiums im Jahr 2024. Dazu zählte eine Podiumsdiskussion vor der Europawahl am Franz-Ludwig-Gymnasium, die die Jugendkreisrätinnen Bettina Hensel und Ayleen Zebunke organisiert hatten. Ein weiterer Beschluss, der mehr als 8.000 Kinder in über 100 Kindertageseinrichtungen erreichen kann, ist die Bücherkiste zum Thema Demokratie. Der Jugendkreistag initiierte das Projekt, um bereits den Jüngsten in der Gesellschaft die Themen Partizipation und Vielfalt näher zu bringen. Ab Herbst 2024 wird die Bücherkiste unter dem Motto „Vielfalt lesen“ vom Bildungsbüro an Kitas im Landkreis verliehen. Dank des Engagements der Jugendkreisrätinnen und Jugendkreisräte fanden zudem an der Mittelschule in Hirschaid und dem Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg Tage der Wissenschaft statt. Die Kooperation mit der Initiative junger Forscherinnen und Forscher und dem MINT-Mobil ermöglichte insgesamt vier spannende Tage mit Experimenten und Planspielen.

Ambitionen für 2025

Der Jugendkreistag ruht sich nicht auf bisherigen Erfolgen aus. Im kommenden Jahr soll ein unter anderem ein Benefizkonzert für die Jugendarbeit im Landkreis mit mehreren Nachwuchsbands organisiert werden. Der Jugendkreistag beschloss die finanzielle Unterstützung mit 4.200 Euro. Engagierte Mitglieder schlossen sich direkt zu einem Organisationsteam zusammen. Wirkung werden die Projekte des Jugendkreistags also auch in Zukunft entfalten. Der Landkreis kann sich glücklich schätzen, dass derart engagierte und junge Menschen ihren Teil zu einer lebendigen demokratischen Gesellschaft beitragen.

Kurzinformation Jugendkreistag

Die Arbeit des Jugendkreistags zeigt, dass junge Menschen ihren Landkreis mitgestalten und ihre Ideen einbringen, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommen. Sie alle nutzen die Chance, politische Prozesse kennenzulernen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, sachlich zu argumentieren und schließlich demokratische Entscheidungen zu treffen. Jede weiterführende Schule im Landkreis kann bis zu zwei Delegierte in den Jugendkreistag entsenden.

Alle Termine und weitere Informationen zum Jugendkreistag gibt es online unter www.bildungsregion-bamberg.de/jugendkreistag.