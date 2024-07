Krankheitsfälle führen zu Fahrtausfällen in Bayreuth während der Sommerferien

Aufgrund zahlreicher Krankheitsfälle unter den Busfahrern müssen die Stadtwerke Bayreuth während der Sommerferien ab Montag (29. Juli) vereinzelt Fahrten des Stadtbusverkehrs streichen. Die Einschränkungen gelten von Montag bis Freitag – Samstag und Sonntag gilt auch in den kommenden Wochen der reguläre Fahrplan.

Stadtwerke-Sprecher Jan Koch wirbt um Verständnis: „Bereits in den vergangenen Monaten war die Personaldecke immer wieder dünn.“ Nun habe sich die Lage erneut zugespitzt – wie auch in vielen anderen deutschen Städten –, dass Fahrten während der Sommerferien ausfallen müssen. „Selbstverständlich wollen wir auch in den kommenden Wochen unseren Fahrgästen das bestmögliche Angebot bieten, weswegen wir ausschließlich auf Linien ausdünnen, die von relativ wenigen Fahrgästen genutzt werden.“

Betroffen ist die Linie 306, auf der die Stadtwerke in den kommenden sechs Wochen von Montag bis Freitag statt drei nur noch zwei Fahrten pro Stunde anbieten können. Auf dem Abschnitt zwischen ZOH und Kreuzsteinbad empfehlen die Stadtwerke, stattdessen die Linien 310 und 315 zu nutzen. Für den Streckenabschnitt zwischen ZOH und Campus ist die Linie 304 eine Alternative.

Auch auf der Linie 314 gibt es Einschränkungen: Hier kommt im selben Zeitraum nicht mehr alle 20 Minuten ein Bus, sondern nur noch alle 40 Minuten. Für den Streckenabschnitt zwischen ZOH und Studiobühne empfehlen die Stadtwerke, die Busse der Linie 312 zu nutzen.

„Wir bitten unsere Fahrgäste um Verständnis und rechnen fest damit, nach den Sommerferien wieder in vollem Umfang für unsere Fahrgäste da sein zu können.“ Welche Fahrten auf den Linien 306 und 314 im Detail ausfallen, ist unter stadtwerke-bayreuth.de ersichtlich.