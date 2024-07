KiTa in der Merowingerstraße in Forchheim feiert Richtfest

Die Zeitkapsel ist sicher verstaut, der Richtspruch des Zimmerers gesprochen: An der KiTa Merowingerstraße wurde am heutigen Freitagvormittag Grundsteinlegung und Richtfest gefeiert! Das Neubauprojekt setzt dabei innovative Maßstäbe in punkto Architektur und Energiekonzept: Gemeinsam mit dem Hochbauamt der Stadt Forchheim, den Fachplanern und der Fachaufsicht für Kinderbetreuung der Stadt Forchheim erarbeitete Architekt Frank Jakobs ein modernes, futuristisch anmutendes Raum- und Funktionsprogramm. Mit einem Außenmaß von rund 41 x41 Metern fügen sich zwei ineinander verschränkte Hexagone zu einem zweigeschossigen Baukörper zusammen und geben dem siebengruppigen Kinderhaus seine ganz besondere Form: Der Hybridbau ahmt eine natürliche Bienenwabenstruktur nach. Die Dachflächen werden extensiv begrünt und im Süden mit einer PV-Anlage ausgestattet. Der Massivbau erhält eine Außenwandverkleidung aus Holz. Im Südwesten des Grundstücks stehen großflächige Freianlagen mit Spielgeräten für die Kinder zur Verfügung. Das Gebäude ist als „Effizienzhaus EE 40“ geplant und wird mindestens 55 Prozent (Stand der Anforderung bei Antragstellung im Jahr 2022) der für die Wärme- und Kälteversorgung des Neubaus erforderlichen Energie aus erneuerbaren Energien erbringen. Durch die Kombination der PV-Anlage mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe wird sogar ein Anteil von ca. 69 Prozent an erneuerbaren Energien erreicht. Viel Platz in der neuen siebengruppigen Kindertagesstätte wird für insgesamt 136 Kinder entstehen:

36 Krippenplätze

75 Kindergartenplätze

25 Hortplätze

Als Träger der neuen KiTa Merowingerstraße konnte die Lebenshilfe gewonnen werden. Die Gesamtkosten, inklusive bereits berücksichtigter Preissteigerungen, beziffern sich auf 14,2 Millionen Euro. Der Fördersatz, den der Freistaat der Stadt Forchheim für den Neubau gewährt, liegt bei 35,19 Prozent. Spatenstich der Baumaßnahme KiTa Merowingerstraße war am 25.10.2023. Die Rohbauarbeiten konnten vor wenigen Wochen fertig gestellt werden. Seit Anfang Juli hat der Zimmerer seine Arbeiten aufgenommen. Im August erfolgt der Einbau der Fenster und Außentüren, sodass ab Herbst mit dem Innenausbau (inkl. Haustechnik) begonnen werden kann. Die Fertigstellung der KiTa ist für Ende 2025 geplant.