Info-Abend in Selb „Wie werde ich Tagesmutter/Tagesvater?“

Die KIM – Fachberatung der Kindertagespflege des EJF informiert Sie über den Qualifizierungskurs und die Tätigkeit in der Kindertagespflege (Tagesmutter/Tagesvater).

Am Mittwoch, dem 31.07.24

Um 19.00 Uhr im FAM, Karl-Marx-Str. 8, Selb .

Die wesentliche Voraussetzung für eine Tätigkeit in der Kindertagespflege ist der Besuch eines Qualifizierungskurses im Umfang von 300 Unterrichtsstunden (160 Unterrichtsstunden tätigkeitsvorbereitend, 140 Unterrichtsstunden tätigkeitsbegleitend). Dieser beginnt am Montag, dem 23.09.2024, und findet immer montags und dienstags von 16.45 Uhr bis 20.00 Uhr im FAM, Karl-Marx-Str. 8 in Selb statt.

Anmeldung zum Info-Abend bei:

Frau Bieschke-Vogel (Tel: 09287/70208 , Mobil: 0160/93520096 , bieschke-vogel.rita@ejf.de)

