“Ich find´s lustig“ – Mitmach-Zaubershow für Kinder in der Teufelshöhle

Ein Zauberer, zwei Hände, viele Überraschungen

Bei der lustigen Zaubershow am Freitag, den 2.August um 18 Uhr in der Teufelshöhle erleben die Kinder, dass unglaubliche Dinge geschehen und Kunststücke manchmal „daneben gehen“. Klar, dass die Kinder den Zauberer beim Gelingen unterstützen und wieder alles mit Hilfe eines Zauberspruches ins „Lot bringen“. Eine „Mitmach-Zaubershow“ für Kinder, bei den von Anfang an leuchtende Kinderaugen, viel Spaß und aktive Teilnahme im Mittelpunkt stehen. Zaubern muss verblüffen, spannend und überraschend sein – eben wie Zauberer Manolo.

Eintrittskarten zum Preis von 6 Euro (Kinder) und 8 Euro (Erwachsene) sind erhältlich im Tourismusbüro Pottenstein. Die Karten können auch telefonisch (09243/70842) oder via Mail (info@pottenstein.de) für die Abendkasse reserviert werden.

Einlass ist ab 17.30 Uhr, es besteht freie Platzwahl. Kinder sitzen dabei immer vorne.