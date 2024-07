„Hörbi“ führt jetzt über den Naturpfad des LBV in Rödental

Ergebnis des Namenswettbewerbs unter Schülern

Vergangenes Jahr wurde der neue Natur-Lehrpfad in Rödental eröffnet, der Wanderbegeisterte nun über drei Kilometer lang vom Kloster Mönchröden in Rödental über den Horeb führt. Thomas Herold aus Rödental, ein äußerst engagierter Ehrenamtlicher des LBV Coburg hatte in Eigenregie und in enorm vielen Arbeitsstunden den Lehrpfad nicht nur konzipiert, sondern auch Unterstützer und Förderer gesucht, mit denen er das Mammutprojekt stemmen konnte.

Zur Einweihung des Lehrpfads startete der LBV zusammen mit den Förderern einen ganz besonderen Aufruf für alle Schüler im Coburger Land: Gesucht wurde noch ein passender Name fürs lustige Maskottchen des neuen Natur-Lehrpfads. Alle Schüler im Coburger Land konnten online einen passenden Namen fürs spaßige Eichhörnchen vorschlagen. 33 äußerst kreative Vorschläge gingen beim LBV Coburg ein. Eine neunköpfige Jury aus LBV Coburg und den vielen Sponsoren, die den Lehrpfad ermöglicht haben, bewerteten dann anonym alle Namens-Vorschläge und kamen zu folgendem Schluss: Das Maskottchen des Lehrpfads wird den Namen „Hörbi“ tragen. Der Name „Hörbi“ hat vor allem deswegen gewonnen, weil er zweimal vorgeschlagen worden ist, und somit den Namen „Horbi“ vom ersten Platz gestoßen hat. Die Initiatoren des Wettbewerbs haben aber beschlossen, dass die Ideen „Hörbi“ und „Horbi“ zusammengenommen werden, da es fast keinen Unterschied zwischen den beiden Namen gibt. Auf den zweiten Platz kam der Vorschlag „Horbert“ und auf den dritten Platz „Weinhörnchen“. Die Kinder waren mit ihren Namensvorschlägen äußerst kreativ. Der Erstklässler Eliah aus Rödental zum Beispiel fand „Guido Naturi“ einen passenden Namen, da das Eichhörnchen „uns durch die Natur führt“. Maximilian aus Ahorn begründete seinen Vorschlag „Professor Horebi“ damit, dass Professoren schlaue Köpfe seien, genauso wie das Eichhörnchen. „Da das Eichhörnchen auf dem Horeb wohnt, trägt es den Spitznamen Horebi“, schrieb der Drittklässler als Begründung für seine Idee.

Alle Vorschläge wurden mit Preisen honoriert, die nun im Juli am Startpunkt des Lehrpfads hinter dem Kloster Mönchröden feierlich an die Kinder verliehen wurden. Die jungen Preisträger freuten sich sehr – genauso wie der LBV Coburg: „Wir waren überrascht von der regen Teilnahme an dem Namenswettbewerb und von den vielen kreativen Einsendungen der Kinder und bedanken uns bei allen Teilnehmern und deren Familien ganz herzlich“, sagte Cordelia Hiller bei der Preisverleihung, die den Coburger gemeinnützige Naturschutzverein LBV vertrat. „Alle Wanderfreudigen sind nach wie vor eingeladen, vom Ausgangspunkt Kloster Mönchröden dem neuen Natur-Erlebnispfad zu folgen – bis auf den höchsten Punkt des Horebs, von wo man einen fantastischen Blick über Rödental bis ins Coburger Land hat.“

Hintergrund Lehrpfad

Als Thomas Herold vor fünf Jahren nach Rödental gezogen ist, war er von der Schönheit des Horebs tief berührt. Hier, in den Rödentaler Weinbergen, ist die Natur noch weitestgehend in Ordnung. Mittlerweile betreut hier der Naturliebhaber nun die Naturschutzflächen des LBV Coburg, besucht regelmäßig die schottischen Hochlandrinder und hat hier bereits viele Bäume und Sträucher gepflanzt – alles zur Förderung der heimischen Flora und Fauna und damit der Biodiversität.

Die Schönheit der Natur rund um den Weinberg wollte der Wahl-Rödentaler aber gerne allen zugänglich machen; sein Traum war ein abwechslungsreicher Natur-Erlebnispfad durch die Weinberge. Gesagt, getan: Nach einem halben Jahr Vorplanungen, Beratungen durch den Förster Wolfgang Weiß und Sponsoren-Gespräche setzte der rührige Naturfreund vergangenes Jahr mit den Unterstützern den ersten Spatenstich. Alle waren vom Projekt überzeugt: Der Coburger gemeinnützige Naturschutzverein LBV als Projekt-Träger, das Rödentaler Unternehmen Wöhner GmbH & Co. KG sowie die Sparkasse Coburg – Lichtenfels, die einen Großteil der Materialkosten finanzierten. Auch die Stadt Rödental, die Bayerischen Staatsforsten, der ortsansässige Heimatverein und der Kreisjugendring trugen zum Gelingen des Projektes bei und unterstützten durch Personal und Materialspenden. Der überwiegende Teil der nötigen Arbeitsstunden in der Planung und beim Aufbau wurde ehrenamtlich vom LBV Coburg geleistet.

Entlang des Weges bekommen die Wanderer auf über 25 Schautafeln Hinweise auf die Besonderheiten der umliegenden Natur. Hier finden sich Informationen zu Flora und Fauna, zu Ökosystemen und Lebensräumen. Abgerundet wird der Lehrpfad durch verschiedene Mitmach-Stationen, die auch den jüngsten Naturliebhabern die Rundtour schmackhaft machen. Die Mischung macht‘s: Interessante Schautafeln und interaktive Aktionen sorgen für ein tolles Erlebnis für die ganze Familie. Begleitet werden die Wanderer nun ab sofort von Hörbi, dem lustigen Eichhörnchen, wie Schüler des Coburger Lands beschlossen haben.

Generelle Informationen zum neuen Lehrpfad und dem Streckenverlauf findet man unter www.coburg.lbv.de/naturschutz/unsere-projekte/naturlehrpfad-horeb.