Ferienprogramm und Infos in Ebrach rund um „Lebensraum Wasser“

Grundwasser und Bäche im Nordsteigerwald

Mit dem Ferienprogramm „Leben im Wassertropfen“ startet der zweite Teil der Wasserausstellung in Ebrach am 1. und 2. August in der Ausstellung „Wilde Buchenwälder/ Tourist-Info Ebrach“. Geboten werden auch Infos zum „Lebensraum Wasser“, Grundwasser und dem Netz aus regionalen Bächen im Nordsteigerwald. Die Sonder-Ausstellung „Alles im Fluss!? Wasser in der Krise“ ist wieder von Mitte September bis Ende Oktober zu besichtigen.

Ferienprogramm mit Reise in den Wassertropfen

In einem einzigen Wassertropfen können Hunderte verschiedener Lebewesen vorkommen. Durch das Mikroskop entdecken wir diese fantastische Welt um uns herum, die mit dem bloßen Auge unsichtbar ist. Die Kinder können Wasser auf einen Objektträger tropfen und ein Deckglas darüber legen. Über einen Monitor beobachten alle gleichzeitig, wie bizarre Tierchen durch das Blickfeld flitzen, sich gegenseitig Wasser zustrudeln und vieles mehr. Ein Biologe erklärt uns diese Wasser-Wunderwelt. Veranstalter ist der BUND Naturschutz Bamberg. Anmeldung erforderlich, da die Anzahl der Kinder auf 5 pro Veranstaltung beschränkt ist.

Bitte anmelden unter: www.fepronet.de/Vg_ebrach, Mail: ferienprogramm@ebrach.de.

Nähere Infos: Ulla Reck, Infobüro Steigerwald, ulla.reck@bund-naturschutz.de, Tel: 09553/ 98 90 42, mobil: 0176/ 200 38 523.

Termine: 1. (Do) und 2. (Fr) August, Uhrzeit jeweils:

13 – 15 Uhr: Kindergarten-Alter ab 4 Jahre

15.30 Uhr – 17.30 Uhr: Kinder der 1. – 5. Klasse

Die Ausstellung am Marktplatz 5 in 96157 Ebrach ist bis Oktober geöffnet, Mi – So von 13 – 17 Uhr und nach Vereinbarungen.

Der Eintritt ist frei. Infos: Günther Oltsch, 0151-51 79 7673