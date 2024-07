Feierliche Preisverleihung – SMV-Wettbewerb „Wir hören zu!“ der Förder- und Mittelschulen Oberfranken 2024

Im festlichen Rahmen des Landratssaals der Regierung von Oberfranken fand am 17. Juli 2024 die Preisverleihung des Wettbewerbs der Schülermitverantwortung (SMV) der Förder- und Mittelschulen unter dem Motto „Wir hören zu!“ statt. Vier herausragende Schulen wurden für ihre kreativen Audiobeiträge ausgezeichnet. Die Schülerinnen und Schüler, die mit ihren Schulleitungen und Lehrkräften die Preise entgegennahmen, zeigten eindrucksvoll, wie durch selbstbestimmte und selbstgestaltete Projekte kreatives Gestalten und Zuhören gefördert werden kann.

1. Platz: Don-Bosco-Schule Stappenbach

Den ersten Platz, dotiert mit 1.000 Euro, gewann die Don-Bosco-Schule Stappenbach. Ihr Beitrag, ein Audioguide zu Kunstwerken, die von Schülerinnen und Schülern erstellt wurden, beeindruckte die Jury besonders. Der Audioguide ermöglicht es den Zuhörern, die Kunstwerke in der Schule auf eine neue, immersive Weise zu erleben. Er bietet sowohl Schülerinnen und Schülern als auch Besuchern der Schule ein einzigartiges Museumserlebnis.

2. Platz: Ferdinand-Dietz-Schule Memmelsdorf

Der zweite Platz, prämiert mit 500 Euro, ging an die Ferdinand-Dietz-Schule Memmelsdorf. In ihrer Projektwoche zum Thema „Heimat“ produzierten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5a und 6b einen Podcast. Dieser Beitrag zeichnet sich durch eine Vielzahl von Stimmen und Meinungen aus und behandelt das Thema Heimat aus verschiedenen Blickwinkeln. Besonders hervorzuheben sind die Interviews mit Menschen unterschiedlichster Hintergründe, darunter ein irakischer Einwohner, der über seine Erfahrungen in Memmelsdorf berichtet.

3. Platz: Schule am Martinsberg Naila und Adolph-Kolping-Berufsschule Bamberg

Die Schule am Martinsberg in Naila und die Adolph-Kolping-Berufsschule in Bamberg teilten sich den dritten Platz, jeweils mit einem Preisgeld von 300 Euro.

Die Schule am Martinsberg reichte ein spannendes Hörspiel mit dem Titel „Eine unerwartete Reise durch die Zeit“ ein. Das Hörspiel erzählt die Abenteuer von Tom und Mira, die mittels eines mysteriösen Rings durch verschiedene historische Epochen reisen. Die Schülerinnen und Schüler beeindruckten durch ihre schauspielerischen Fähigkeiten und die kreative Einbindung von Geräuschen und Musik.

Die Adolph-Kolping-Berufsschule präsentierte den Podcast „Menschen im Fokus“. Die Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahrs Farbtechnik führten einfühlsame Interviews mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Altenheims St. Otto in Bamberg. Der Podcast gab tiefgehende Einblicke in die Lebensgeschichten und Erfahrungen der Seniorinnen und Senioren und betonte die Bedeutung des Zuhörens und des gegenseitigen Respekts.

Begleitprogramm und Unterstützung

Flankierend führten die Beraterinnen und Berater für digitale Bildung der Mittel- und Förderschulen in Kooperation mit dem Bezirksjugendring einen Fortbildungstag für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte durch. An diesem Projekttag konnten die teilnehmenden Schülergruppen das technische Know-how erlernen, um ihre eigenen Audioprojekte erfolgreich umzusetzen.

Oberfrankenstiftung stellt Preisgelder

Die Preisgelder für die ausgezeichneten Schulen stellte die Oberfrankenstiftung zur Verfügung, die damit die Schülermitverantwortung, das kreative Engagement und die mediale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler förderte.