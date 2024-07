Aktualisierung: Sperrung der Ortsdurchfahrt Frauendorf

Ab Montag, 29.07.2024 wird auch im Einmündungsbereich zur Kreisstraße LIF 11 nach Krögelhof mit der Beseitigung der unter der Staatsstraße St2204 befindlichen Teerschicht begonnen. Ab dem 29.07. ist es daher auch an den Wochenenden und am Abend mit dem Pkw nicht möglich, an den betroffenen Baustellenbereichen halbseitig in Richtung Bad Staffelstein, Krögelhof und Schwabthal vorbeizufahren.

Erst ab voraussichtlich Montag, den 05.08.2024 kann die von der Stadt Bad Staffelstein initiierte Durchfahrtsmöglichkeit durch Frauendorf hindurch (abends und am Wochenende) wieder genutzt werden. Für die weiteren Bauabschnitte wird dafür eine ampelgesteuerte Umfahrungsmöglichkeit auf der parallel zur Staatsstraße verlaufenden Ortsstraße eingerichtet.

Für Anlieger und Bewohner, die in den kommenden Bauabschnitten das in Frauendorf liegende Zielgrundstück nicht anfahren können, bleibt die Parkmöglichkeit auf dem linken Fahrbahnstreifen der Staatsstraße St2204 vor dem Ortseingang aus Richtung Stublang kommend bis zum 30.11.2024 erhalten. Für den gleichen Zeitraum wird zusätzlich eine solche längsläufige Parkgelegenheit nach Ortsausgang in Richtung Schwabthal auf dem linken Fahrstreifen der Staatsstraße St2204 eingerichtet. Die jeweils andere Fahrbahnhälfte ist wegen dem Baustellenverkehr und der ab dem 05.08.2024 wieder möglichen Zu- und Durchfahrt freizuhalten.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die seit 10.06.2024 angeordnete Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Frauendorf Folge von baulichen Maßnahmen ist, welche durch die Stadt Bad Staffelstein, die Stadtwerke Lichtenfels und das staatliche Bauamt Bamberg durchgeführt werden. Sofern Rückfragen zu den baulichen Maßnahmen, der Vollsperrung und der Befahrungsmöglichkeit bestehen, verweisen wir daher an diese. Das Landratsamt informiert lediglich zusätzlich, um die Reichweite der Meldung zu erhöhen.