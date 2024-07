Zwischenbilanz und Endspurt beim STADTRADELN im Landkreis Kulmbach

750 aktive Radlerinnen & Radler haben bisher schon 140.000 km geradelt, eine Klasse Leistung. Mit viel Ausdauer und Power wird beim STADTRADELN seit dem 1. Juli 2024 wieder Kilometer um Kilometer geradelt. Ein großes Kompliment an Alle, denn egal welches Wetter wir in diesem Jahr haben, sind viele aktive Radler im Einsatz. Täglich sich auf´s Rad schwingen – egal ob Rennrad, E-Bike oder City-Bike – dabei tut jeder etwas für seine Gesundheit, Lebensqualität und natürlich für den Klimaschutz Unser Motto lautet „Dabei sein ist alles“ – viele Unternehmen, Vereine, Verbände, Schulen und Kommunen beteiligen sich rege an der Aktion. Zu den aktiven Teilnehmern zählen unter anderem die Universität Bayreuth, Axolabs GmbH, dc AG, Glen Dimplex Deutschland, Sell GmbH, das Architekturbüro Schmidt, ASK Kulmbach, SG Biathlon Stadtsteinach, der BRK Kreisverband Kulmbach, Oberlandradler, ADFC, ASV Triathlon, RSC Leuchau sowie die Kommunen Marktleugast, Ködnitz, Harsdorf, Trebgast und Neudrossenfeld, die Polizei Stadtsteinach, VFR Katschenreuth und die Kinderstiftung Hoffnungsstrahl. Die Leuchertz Radler liegen momentan an der Spitze der Radelteams mit 16.900 Kilometern, gefolgt vom ASV Triathlon und Glen Dimplex Deutschland. Besonders hervorzuheben sind die engagierten Schulteams, darunter die Grundschule Burghaig als herausragender Newcomer mit nunmehr 89 aktiven Teilnehmern. Ebenso fast unschlagbar ist das Caspar-Vischer-Gymnasium mit 64 aktiven Radfahrer und Radfahrerinnen zu nennen. 10.100 Km und Weiter stark engagiert dabei sind die Max-Hundt-Schule, die Friedrich-von-Ellrodt-Schule Neudrossenfeld, die Carl-von-Linde-Realschule Kulmbach, das MGF-Gymnasium sowie das Berufliche Schulzentrum Kulmbach, die ebenfalls mit starken Teams vertreten sind. Der Landkreis Kulmbach wird die verschiedenen Teams in unterschiedlichen Kategorien auszeichnen, beispielsweise die Teams mit den meisten Radlern, den meisten gefahrenen Kilometern oder den schönsten Fotos bei der Instagram-Challenge. Für die Grundschulen und die weiterführenden Schulen gibt es jeweils eine eigene Wettbewerbs-Kategorie. Unter dem Motto „Dabei sein ist alles“ wird es auch eine Verlosung unter allen Teams geben.

Gründung Teams und Registrierung Radler noch möglich

Bis einschließlich zum 21.07.2024 können sich Radler registrieren, sich einem Team anschließen oder sogar selbst noch ein Team gründen. Allerdings muss ein Team stets aus 2 Radlern bestehen, um in die Wertung zu gelangen. Unter www.stadtradeln.de/radlerbereich können sich Interessierte registrieren. Nachträge der Kilometer sind ebenfalls möglich, solange sie innerhalb des 21-tägigen Aktionszeitraums erradelt wurden. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins km-Buch eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App (www.stadtradeln.de/app) getrackt werden. Für registrierte Teilnehmende gibt es nach dem Aktionszeitraum eine siebentägige Nachtragefrist vom 22.07. – 04.08.2024. Danach sind keine Einträge oder Änderungen mehr möglich! Für Fragen steht Ihnen das Klimaschutzmanagement unter der Tel. 09221/707-148 oder unter flieger.ingrid@landkreis-kulmbach.de gerne zur Verfügung.

Foto-Challenge auf Instagram

Bitte schickt uns bis zum 30. Juli 2024 ein Foto auf Instagram mit dem Hashtag #kulmbacherstadtradeln2023. Unter den Teilnehmer/-innen, die alle Bedingungen erfüllen, werden 5 x 30 Euro verlost! Um mitzumachen müsst ihr nur