Veranstaltungen an der Universität Bamberg – 29. Juli – 4. August 2024

Auf den Spuren der Künstlichen Intelligenz in Bamberg

3. August 2024, 15–17 Uhr

Nördliche Promenade, 96047 Bamberg

Im Juli und August findet an der Nördlichen Promenade der „Sommer an der Promenade“, organisiert von der Stadt Bamberg, statt. Der Parkplatz unter den Bäumen dient zwei Monate lang als Aufenthalts- und Aktionsfläche. Auch die Universität Bamberg ist mit mehreren Aktionen dabei. Am Samstag, 3. August, präsentiert der Lehrstuhl für Kognitive Systeme sechs interaktive Stationen, an denen sich Passantinnen und Passanten über Künstliche Intelligenz (KI) informieren können. Wie beeinflusst KI die Welt? Können Roboter die Weltherrschaft übernehmen? Und wo ist KI in Bamberg zu finden? Diese Fragen sollen beantwortet werden. Die Stationen sind das Ergebnis kreativer Arbeit von 20 Studierenden der Informatik, Kommunikationswissenschaft und Psychologie. Sie wurden im Rahmen des interdisziplinären Seminars „KI@BA“ auf Grundlage des Buchs „Rebooting AI“ von Gary Marcus und Ernest Davis erstellt und über den Wettbewerb „Eine Uni – Ein Buch“ 2022/23 (Stifterverband, Klaus Tschira Stiftung und ZEIT Verlag) gefördert.

Weitere Informationen unter: https://www.stadt.bamberg.de/Unsere-Stadt/Sommer-an-der-Promenade