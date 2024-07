Schmökern in den Sommerferien und gewinnen in der Stadtbücherei Bamberg

Lesen und gewinnen heißt es auch in diesem Sommer wieder in der Stadtbücherei Bamberg. Noch bis zum 17. August können sich Kinder zwischen vier und 11 Jahren zur Leseolympiade anmelden. Mitmachen geht ganz einfach: je nach Alter wählen die Kinder einen der drei Leseclubs aus. Miniclub, Juniorclub oder Leseprofis stehen zur Wahl. Für alle Kinder heißt es dann: Schmökern, was das Zeug hält! Das Ziel: Sechs oder mehr Bücher in den großen Ferien lesen und bewerten. Alle erfolgreichen Teilnehmenden dürfen sich auf die Verlosung am ersten Freitag nach den Ferien freuen. Es winken große und kleine Preise sowie eine Siegerurkunde fürs Mitmachen und fleißige Lesen. Doch nicht nur Lesen ist in den Ferien in der Stadtbücherei angesagt. Bei vielen Aktionen rund um das diesjährige Motto „Wild & bunt – Flower Power Leseglück“ wird gemeinsam vorgelesen, gemalt und gebastelt. Los geht es in der ersten Ferienwoche mit einem Wald- & Wiesenpicknick, dann geht es weiter mit kunterbunten Lese-Events und einem farbenfrohen Programmier-Workshop mit den Ozobots. Los geht’s: Anmelden, Clubkarte und Bewertungskarten in der Stadtbücherei abholen und ab ins Buchabenteuer! Wer schon in den Urlaub unterwegs ist, kann sich auch online anmelden. Alle Infos zur Sommer-Leseolympiade unter: https://stadtbuecherei-bamberg.de/sommer-leseolympiade-2024/ Info-Tel.: (0951) 98119-12

Der Sommerferien-Leseclub 2024 für Jugendliche

Auch die Teenager von 11 bis 17 Jahren kommen in den Ferien in der Stadtbücherei nicht zu kurz. Jugendliche, die sich dort zum Sommerferien-Leseclub anmelden, erhalten einen kostenlosen Leseclub-Ausweis und können gemäß dem Motto „Lesen was geht“ schmökern ohne Ende: Kinderbücher, Jugendbücher, brandneue Wälzer oder beliebte Klassiker – erlaubt ist, was gefällt! Für jedes gelesene Buch geben die Teilnehmenden eine Bewertungskarte ab. Ab drei gelesenen Büchern nehmen sie automatisch an der Verlosung nach den Ferien teil. Als Hauptgewinn winken in diesem Sommer eine coole Sofortbildkamera und wertvolle Buch-Gutscheine. Die Anmeldung ist bis zum 24. August in der Stadtbücherei Bamberg, Obere Königstr. 4a, möglich. Alle Infos zum Sommerferien-Leseclub unter: https://stadtbuecherei-bamberg.de/lesen-was-geht-2024/ Info-Tel. (0951) 98119-16