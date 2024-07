„Pionteks Postkarten – 3000 Jahre Literaturgeschichte“ im RW21 Bayreuth

Zum internationalen Weltpostkartentag am Dienstag, 30. Juli, präsentiert Dr. Frank Piontek um 16.30 Uhr in der RW21 Stadtbibliothek erlesene Postkarten aus 3000 Jahren Literaturgeschichte. Die Ausstellung „Pionteks Postkarten – 3000 Jahre Literaturgeschichte“ selbst ist bereits ab dem 24. Juli im 1. Obergeschoss des RW21 zu besichtigen. Die Idee beziehungsweise Initiative für den Weltpostkartentag geht auf die deutsche Verlegerin und Designerin Sandra Vogel zurück. Die Inhaberin des Piepmatz Verlags rief diesen Aktionstag im Jahre 2012 ins Leben. Dieser Tag soll dem langsamen Verschwinden der per Hand geschriebenen Postkarte im Digitalzeitalter etwas entgegensetzen. Grund genug für das Team des RW21, für das kleine Stück Papier im Format DIN A6 – also 105 mal 148 Millimeter – eine Ausstellung zu initiieren. Diese ist bis Samstag, 29. August, zu besichtigen.