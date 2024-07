Memmelsdorfer Begegnungsstätte „Mittendrin“ feiert Jubiläum

Zehn Jahre generationenübergreifende Arbeit

Die Begegnungsstätte „Mittendrin“ in Memmelsdorf feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Was 2012 als studentisches Konzept für die Horst-Bieger-Seniorenstiftung begann, hat sich zu einer festen Institution im Herzen der Gemeinde entwickelt.

Ein starker Anfang

Die Idee für das „Mittendrin“ entstand 2012 im Rahmen eines studentischen Projekts im Auftrag der Horst-Bieger-Seniorenstiftung. Ziel war es, eine Begegnungsstätte zu schaffen, die generationenübergreifende Aktivitäten fördert. In den Räumen an der Hauptstraße 4 in Memmelsdorf fand die Stiftung das perfekte Objekt, um diese Vision zu verwirklichen.

Im Jahr 2014 wurde der Grundstein für das Projekt gelegt. Durch einen Vertragsabschluss zwischen der Stiftung, der Gemeinde Memmelsdorf und dem Träger iSo – Innovative Soziale Arbeit – wurde das Vorhaben offiziell besiegelt. Der damalige Stiftungsvorstand und Altbürgermeister Johann Bäuerlein leitete diesen Prozess. Im August desselben Jahres startete das Projekt unter der Leitung von Damaris Hans (heute Martin), und bereits im Oktober fand die feierliche Einweihung der Begegnungsstätte „Mittendrin“ statt.

Erfolgreiche Projekte und Initiativen

In den letzten zehn Jahren hat das „Mittendrin“ zahlreiche Projekte initiiert und umgesetzt, die das Zusammenleben und den Zusammenhalt der Generationen in Memmelsdorf nachhaltig gestärkt haben. Zu den Höhepunkten zählen:

Offene Treffs für Familien und Senior:innen : Regelmäßige Treffen für Eltern mit Kindern im Alter von 0-3 Jahren zum Austausch und gemeinsamen Spielen sowie Zusammenkünfte für ältere Menschen zur gemeinsamen Freizeitgestaltung und Teilnahme an Aktivitäten.

: Regelmäßige Treffen für Eltern mit Kindern im Alter von 0-3 Jahren zum Austausch und gemeinsamen Spielen sowie Zusammenkünfte für ältere Menschen zur gemeinsamen Freizeitgestaltung und Teilnahme an Aktivitäten. Surfen durch den Technikdschungel: Ein Angebot, das Senior:innen den Umgang mit moderner Technik erleichtert. Schüler:innen der Mittelschule Memmelsdorf beantworten 1:1 Fragen zum Smartphone

Ein Angebot, das Senior:innen den Umgang mit moderner Technik erleichtert. Schüler:innen der Mittelschule Memmelsdorf beantworten 1:1 Fragen zum Smartphone Einkaufsbus während der Corona-Pandemie: Ein sicherer Einkaufslieferdienst für Risikogruppen in Kooperation mit dem SC Memmelsdorf

Ein sicherer Einkaufslieferdienst für Risikogruppen in Kooperation mit dem SC Memmelsdorf Demenzprojekt: Schüler:innen lernen mehr über das Thema Demenz und besuchen Senior:innen im Seniotel Lichteneiche

Schüler:innen lernen mehr über das Thema Demenz und besuchen Senior:innen im Seniotel Lichteneiche Ehrenamtskarte Memmelsdorf: Anerkennung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Arztmobil: Transportangebot für ältere nicht mobile Menschen, die zum Arzt oder Physiotherapie müssen.

Transportangebot für ältere nicht mobile Menschen, die zum Arzt oder Physiotherapie müssen. Adventskalender: Organisation von Adventsfenstern in Häusern für einen adventlichen Licht-Spaziergang.

Ein fester Bestandteil der Gemeinde

Der Offene Treff am Dienstag hat sich als feste Institution etabliert. Ein engagiertes Team von Frauen kümmert sich liebevoll um Kaffee und Kuchen. Der Treff bietet Raum für Begegnungen und Gespräche und wird von zahlreichen Bürger:innen regelmäßig genutzt. Eine wichtige und erfreuliche Konstante ist auch der monatliche Besuch des aktuellen Bürgermeisters Gerd Schneider. Seit über 10 Jahren begleitet und unterstützt er die Aktivitäten des „Mittendrin“ und nutzt die Treffzeiten, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Diese und viele andere Aktivitäten zeigen, dass das Konzept der Begegnung und des Miteinanders in Memmelsdorf erfolgreich aufgegangen ist.

Grund zum Feiern

Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Memmelsdorf ist beispielhaft. Dass das „Mittendrin“ nun schon seit 10 Jahren erfolgreich zu dieser Gemeinschaft beiträgt, ist ein beachtlicher Grund zum Feiern. Am 3. August 2024 sind deshalb alle Bürger:innen zu einem großen Familienfest eingeladen. Ab 13:30 Uhr gibt es eine bunte Auswahl an Angeboten, wie z.B. eine Graffiti-Aktion, Basteln und Lesungen. Die Feier findet mit Kaffee und Kuchen in der Begegnungsstätte „Mittendrin“, Hauptstraße 4, 96117 Memmelsdorf, statt.