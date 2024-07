FC Eintracht Bamberg muss sich in Buchbach geschlagen geben

Last-Minute-Gegentreffer

Lange sah es danach aus, als würden die Domreiter mit einem Punkt im Gepäck aus Buchbach nachhause fahren – in buchstäblich letzter Minute machten die Hausherren den Bambergern aber einen Strich durch die Rechnung und gewannen die Partie mit 1:2 (1:1). Gashi brachte die Oberbayern nach etwas mehr als einer halben Stunde (31. Spielminute) auf die Siegerstraße, ehe David Lang kurz darauf ausglich (35.). Kurz vor dem Schlusspfiff war es Gaedke (90.), der die ersten Punkte für den Relegationsgegner der Domreiter aus der vergangenen Saison klar machte. Zwischenzeitlich vergab Lukasz Jankowiak einen Strafstoß für die Eintracht (52.).

Damit stehen für den FCE nach zwei Spieltagen in der Regionalliga Bayern weiterhin drei Punkte zu Buche.

Jan Gernlein: „Ordentliches Spiel gesehen“

FCE-Cheftrainer Jan Gernlein im Anschluss an die Partie: „Wir haben heute ein ordentliches Spiel gesehen. Am Ende schießt der Gegner durch einen Standard das 1:2, das müssen wir jetzt so hinnehmen und weiter nach vorne schauen.“

Lang schlägt nach Gashis Traumtor zurück

Mit einer Änderung im Vergleich zum Auftaktsieg gegen die SpVgg Hankofen-Hailing (2:0) schickte Gernlein seine Mannschaft aufs Feld: Für Björn Schönwiesner (Bank) rückte Marc Reischmann in die Startelf. Mit von der Partie war auch wieder Bambergs Neuzugang Lukasz Jankowiak, der am ersten Spieltag das 1:0 erzielte. Er war es auch, der in Buchbach die erste gute Chance hatte: Nach einem Pass von Tobias Linz legte er sich den Ball mit der Brust vor und nahm ihn volley, doch Zech, im Kasten der Buchbacher, konnte die Kugel fangen.

Von den Gästen anfangs wenig, bis zur 31. Minute, als sich Gashi aus halbrechter Position aus der zweiten Reihe ein Herz nahm und den Ball humorlos per Schlenzer in die linke obere Ecke zum 0:1 nagelte. Benedikt Willert, erneut von Beginn an zwischen den Pfosten bei den Domreitern, konnte dem Ball nur hinterherschauen.

Doch die Bamberger reagierten wenig beeindruckt vom Traumtor der Hausherren und schlugen in Person von David Lang nur vier Minuten später zurück. Ausgangspunkt war ein Eckstoß von der linken Seite, den Christopher Kettler per Kopf auf Lang abtropfen ließ – dieser hatte aus wenigen Metern keine Mühen mehr, den Ball zum 1:1 über die Linie zu drücken (35.).

Jankowiak vergibt Strafstoß – Buchbach setzt den Lucky Punch

Die zweite Hälfte begann hektisch und wieder war es Jankowiak, dem die erste Aktion gehörte. Diesmal tankte sich der Offensivspieler bis in den Buchbacher Strafraum durch und kam zu Fall – Schiedsrichter Martin Speckner entschied ohne zu zögern, richtigerweise auf Elfmeter für Bamberg. Diesen führte der Neuzugang selbst aus, scheiterte mit seinem Schuss aber an Keeper Zech, der zunächst den Strafstoß und anschließend den Nachschuss von Fabio Reck stark parierte.

Kurz vor dem Schlusspfiff wurde es bitter für den FCE: Der eingewechselte Gaedka schraubte sich nach einem Eckball von rechts aus rund elf Metern nach oben und köpfte den Ball unhaltbar für Willert zum 1:2 (90.) ins linke Eck ein.