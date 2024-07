Ehrungen der Frauen-Union Burgebrach im Gut Leimershof

Für langjähriges ehrenamtliches Engagement und besondere Verdienste wurde Annemarie Spörlein aus der Frauen-Union Burgebrach für 37 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Davon war sie mehr als 20 Jahre in der engeren Vorstandschaft aktiv. Auch als stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes Burgebrach und im Kreisverband Bamberg Land. Außerdem war sie unterstützend in vielen Funktionen tätig, z.B. als Delegierte auf Bezirksebene. Die FU Burgebrach gratuliert mit Stolz zu dieser verdienten Ehrung und bedankt sich für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzen Jahrzehnten.

