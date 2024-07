CSU-Stammtisch in Obersteben: Von der Wasserleitung bis zu den Frankenwaldbrücken

Über 20 Gäste kamen vergangenen Mittwoch in Tommy´s Biergarten in Obersteben, um den Bürgerstammtisch der CSU zu besuchen. Der CSU-Ortsverband bietet damit mehrmals im Jahr die Möglichkeit, sich im direkten Gespräch mit Bürgermeister und Gemeinderäten auszutauschen und Anregungen vorzubringen.

Erster Bürgermeister Bert Horn führte in einem kurzen Statement in die aktuellen Projekte des Marktes Bad Steben ein. Insbesondere die großen Bauvorhaben in Carlsgrün und Obersteben mit einem Gesamtkostenvolumen von fast 20 Mio. Euro würden demnach die zentralen Investitionen der kommenden Jahre darstellen. „In Obersteben werden wir die Wasser- und Löschwasserversorgung auf völlig neue Beine stellen und damit Versorgungssicherheit in diesen Bereichen gewährleisten“, so Horn.

Florian Kofmane erkundigte sich nach dem aktuellen Stand in Sachen Frankenwaldbrücken und wie sich die CSU dazu positioniert. „Für unseren Heimatort Bad Steben kann die Brücke ein ganz großer Gewinn sein“, so CSU-Vorsitzender Maximilian Stöckl, der dabei auch anmerkte, dass Bad Steben bereits heute zahlreiche touristische Highlights biete, welche es künftig auszubauen und zu erweitern gelte. Zum Verfahren erläuterte er, dass der Kreistag, dem Stöckl und Horn angehören, im Herbst unter Berücksichtigung der dann vorliegenden Kostenschätzung, Einnahmerechnung und weiterer Faktoren final entscheiden wird, ob die Brücke gebaut wird. „Wir können von diesem Projekt hier in Bad Steben nur profitieren“ ergänzte Bürgermeister Bert Horn und sicherte zu, sich auch in den kommenden Beratungen weiterhin für die Frankenwaldbrücke stark zu machen. Er ging zudem auf die Nachfrage ein, warum die Kirchgasse derzeit gesperrt sei. Nach den Unwettern der letzten Wochen war bei dem leerstehenden Gebäude eine Gefährdung von Passanten durch herabfallende Teile nicht auszuschließen. Die die notwendigen Reparaturen und dann die Freigabe der Kirchgasse wird in Kürze erfolgen.

Michael Konzog kritisierte das Parkverhalten der Freibadbesucher, welche entlang der Steinbacher Straße auf dem Gehsteig oder außerorts am Grünstreifen parken und dadurch die Straße verengen. Gleichzeitig wären auf den Thermenparkplätzen bei schönem Wetter häufig mehr als ausreichend Parkplätze frei. Rainer Söllner lobte positive Entwicklungen in Bad Steben und regte an, mit mehr Selbstbewusstsein auf die ausgeprägten Vorzüge Bad Stebens hinzuweisen und mehr positive Stimmung für den Ort zu erzeugen.

Bei herrlichem Wetter genossen die Stammtischler die Atmosphäre in Tommy´s Biergarten ebenso wie die hervorragende Verpflegung und saßen auch nach dem Ende des offiziellen Teils noch gemütlich zusammen.