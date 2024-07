„Best Of Blues und Jazz“ in Bamberg

Europas größtes eintrittsfreies Open-Air Blues- und Jazzfestival startet am 2.8. in Bamberg

In rund einer Woche verwandelt sich Bamberg in das Zentrum der Blues- und Jazzmusik. Das zehntägige Spektakel „Best Of Blues & Jazz“ bietet rund 150.000 Besuchern 60 Live-Konzerte auf verschiedenen Bühnen in der Stadt und im Landkreis Bamberg. Der Eintritt ist frei! Zu den Headlinern gehören renommierte Größen wie Richie Arndt, Abi Wallenstein, Gregor Hilden, Albie Donelly, Big Daddy Wilson, San 2, Justina Lee Brown, Michael van Merwyk, Blue Deal, The Bluesanovas, Jimmy Reiter, Andreas Kümmert und viele mehr. Neben der Sparda-Bank Nürnberg und der Deutschen Fernsehlotterie unterstützen viele regionale Unternehmen das Event, das vom Stadtmarketing Bamberg organisiert wird. Für die Deutsche Fernsehlotterie ist das Bluesfestival in Bamberg ihr drittes Festivalprojekt neben dem Rockfestival in Wacken und der Kieler Woche. Das Festivalabzeichen wurde in diesem Jahr vom bekannten Bamberger Kinderbuchsautor Paul Maar gezeichnet.

17. Internationales Bamberger Sparda-Bank Blues- & Jazzfestival: Die Headliner

Big Daddy Wilson – Der große Mann der Bluesmusik gewann unzählige Preise wie den BiG Blues Award 2013, 2014 sowie der Preis der deutschen Schallplattenkritik 2017 und hat bereits 9 Alben veröffentlicht. Albie Donnelly – Supercharge touren seit über 40 Jahren als führende Band im Rhythm ’n‘ Blues. Mit 14 Alben, diversen Chartplatzierungen und Auszeichnungen spielt sie auf den größten Festivals der Welt. Andreas Kümmert – Seit vielen Jahren Deutschlands bester und erfolgreichster Blues-, Soul- und Rocksänger. Mit seiner bombastischen Stimme hat er so ziemlich alles gewonnen was es zu gewinnen gibt. Justina Lee Brown – Sie wurde als beste weibliche, nigerianische Sängerin gekürt, gewann in London den «Women-in- Entertainment»-Award als Best African Female Voice und dominiert seit Jahren alle Blues Challenge Vanja Sky – Sie ist Kroatiens Antwort auf Sheryl Crow. Ihr Album „Woman Named Trouble“, wurde vom ROCKS MAGAZIN neben den Veröffentlichungen von AC/DC als eine der besten Platten ausgewählt. Abi Wallenstein – Einer der herausragenden Bluesgrößen in Europa. Abi gewann den GERMAN BLUES AWARD in den Jahren: 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021. 2022 erhielt sein Album „Spirit Of The Blues“ den GERMAN BLUES AWARD als bestes Blues Album. Blue Deal – Gewinner der „German Blues Challenge“ 2023 als bester Blues-Act Deutschlands. 2024 wird die Band Deutschland bei der „European Blues Challenge“ in Braga (Portugal) und der „International Blues Challenge“ in Memphis (USA) vertreten. Michael van Merwyk – Preisträger der German Blues Awards 2022 & 2016, gewann 2011 mit Bluesoul den ersten Platz bei der German Blues Challenge. Belegte 2013 als erste europäische Band einen zweiten Platz bei der International Blues Challenge in Memphis/USA. Tommy Schneller – Einer der beliebtesten Musiker Europas. Schneller wurde drei Mal mit dem German Blues Award (2010, 2012, 2014) sowie dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik (2011) ausgezeichnet. The Bluesanovas – Träger des „German Blues Awards“, des „Deutschen Rock- und Pop-Preises“ und Gewinner der „German Blues Challenge“, der sie bis ins Halbfinale der „Internationalen Blues Challenge“ in Memphis führte. Jimmy Reiter – Sein Album „High Priest Of Nothing“ gewann den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Er ist Gewinner des German Blues Awards als beste deutsche Bluesband und gilt als einer der „besten zeitgenössischen Blueskünstler“- Andreas Diehlmann – Mit dem Gewinn des German Blues Awards in der Kategorie Band 2022 und dem Charterfolg ihres Albums „Point Of No Return“ zählt die Band definitiv zur Spitze der Deutschen Bluesszene. Twana Rhodes – Twana Rhodes gehört zu den aufregendsten Live-Jazz-Entdeckungen der letzten Jahre. Auf allen großen Jazz-Festivals dieser Welt hat Sie in ihren Liedern ihr Leben sprechen lassen. Richie Arndt – Einer der erfolgreichsten Bluesmusiker im deutschen Raum. Er ist Gewinner des German Blues Awards 2016 (Best CD), 2018 (Best Voice), 2018 (Best Guitar) sowie Gewinner German Blues Challenge 2018. Bad Temper Joe – Beim Blues führt kein Weg an ihm vorbei. Gewinner der German Blues Challenge 2022 & Preis der deutschen Schallplattenkritik. Finalist bei der Blues Challenge 2020 in Memphis, Tennessee. San 2 – Einer der besten Rhythm & Blues Performer unserer Zeit hat bereits zahlreiche Auszeichnungen und Plattenpreise, begeisterte Presse im In- und Ausland und mehr als 400 Konzerte in ganz Europa. Gregor Hilden – Egal was für eine Gitarre in seinen Händen liegt, Gregor Hilden schafft es, dass jedes Exemplar nach ihm klingt. Auf den Bühnen Europas gilt der Musiker solo sowie mit seiner Band als wahre Blues-Größe. Bazurto All Stars – Die karibische Partyband aus Kolumbien! Sie gewannen den Congo de Oro-Preis, beim Karneval von Barranquilla 2017, 2018 und 2019. Ihr Hit „La Pupileta“ erreichte über 16 Millionen YouTube-Aufrufe. Tony Bulluck – Meistergitarrist, ausgezeichnet mit dem Bayerischer Bluespreis und dem Oskar des Deutschen Rock- und Popmusikerverbands, ist Botschafter des Festivals und gilt als einer der interessantesten Jazz- und Soulsänger Deutschlands. MIU – Ohren auf, hier kommt die nächste Musiksensation aus Hamburg. Die Jazz-Sängerin Miu schafft es, Soul in Deutschland auf ein neues Level zu heben. Ein unvergessliches Konzerterlebnis steht Ihnen bevor! Johanna Schneider –Die Bambergerin hat das alles und eine Band, deren Mitglieder zu den Besten des deutschen Jazz zählen. Sie erhielt bereits zwei Mal den WDR Jazzpreis und ist seit 2021 Vorstand der Deutschen Jazzunion.

In den vergangenen 17 Jahren hat sich das Festival in Bamberg von einer charmanten Idee zu Europa großen eintrittsfreien Open-Air Blues- und Jazzfestival entwickelt, das viele internationale und nationale Stars anzieht. Die Schirmherrschaft über das diesjährige Festival hat der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder übernommen. Der Erlös des diesjährigen Festivals kommt dem neuen Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt in Bamberg zugute. Das ausführliche Programm steht auf www.Sparda-Festival.de.

Das jährlich stattfindende Musikereignis hat sich als internationale Kulturmarke in deutschen und europäischen Veranstaltungskalendern etabliert. Auf dem Musikfestival spielen sowohl internationale Stars, nationale Größen und regionale Geheimtipps als auch talentierte Newcomer der Blues- und Jazzmusik.

Die Kosten des Festivals in Höhe von rund 350.000 Euro werden komplett durch regionale Partner getragen.

Die besondere Philosophie des Festivals: „Wir wollen allen Menschen, unabhängig ihrer finanziellen Möglichkeiten, ein hochwertiges Festival im Bereich der Blues- und Jazzmusik anbieten. Vor dem aktuellen Hintergrund der allgemeinen weltpolitischen Verunsicherung und dramatischer Kostensteigerungen hat dieser zentrale Aspekt unseres Festivals noch einmal an Bedeutung gewonnen. Das Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit über eine gemeinsame Leidenschaft, wie hier zur Blues- & Jazzmusik, gewinnt in Krisenzeiten an Bedeutung. Das Festival soll Menschen aus allen Bereichen, unabhängig ihrer Herkunft, Hautfarbe, Kultur, Geschlecht und Religion über die Musik verbinden.“ (Klaus Stieringer, Festivalleiter) Die Sparda-Bank begleitet das Festival seit dem ersten Jahr als Präsentationspartner und hat seit drei Jahren auch das Namensrecht des beliebten Festivals übernommen. „Es ist uns eine besondere Ehre, dass wir unser Engagement als Hauptförderer fortsetzen“, so Peter van de Ven, von der SpardaBank Nürnberg eG.

„Musik und Kultur stärken nicht nur das Gemeinschaftsgefühl, sondern auch die Lebensqualität in der Region. Diese Erlebnisse unabhängig der finanziellen Mittel für alle zu ermöglichen, freut uns besonders.“ Bereits seit vielen Jahren unterstützt die Sparda-Bank kulturelle Veranstaltungen in Bamberg und der Metropolregion, darunter das Straßenkunst-Event „Bamberg zaubert“ und das Nürnberger Bardentreffen.

Kontaktinformationen:

Das mehrfach ausgezeichnete Stadtmarketing Bamberg e.V. ist ein bedeutender Veranstalter in der Region und darüber hinaus. Zu den erfolgreichen Events, die das Stadtmarketing unterstützt oder organisiert, gehören das Internationale Literaturfestival “BamLit”, die beliebten “AOK Familientage”, das renommierte “Sparda-Bank Blues- & Jazzfestival” sowie das internationale Straßen- und Varietéfestival “Bamberg zaubert”.

Für seine herausragende Arbeit wurde das Stadtmarketing Bamberg mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Stadtmarketingpreis Bayern in den Jahren 2006, 2008, 2010 und 2012. Der Geschäftsführer Klaus Stieringer wurde zudem zum Deutschen Kulturmanager in Berlin gewählt, was die hohe Anerkennung und den Respekt für seine Arbeit unterstreicht.

Jährlich ziehen die Veranstaltungen des Stadtmarketings über 500.000 Besucher an, was die Bedeutung und den Erfolg dieser Events eindrucksvoll belegt.