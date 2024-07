Bayreuther Festspiel-Open-Air: Bitte nicht die Rettungswege zuparken

Am Dienstag, 30. Juli, findet im Festspielpark die zweite Open-Air-Veranstaltung der Bayreuther Festspiele statt. Anlässlich der Veranstaltung werden die Siegfried-Wagner-Allee und die Straße „Festspielhügel“ ab „An der Bürgerreuth“ ab circa 18 Uhr für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Wie das Straßenverkehrsamt mitteilt, erfolgt die Umleitung über die Tristanstraße und Tannhäuser Straße beziehungsweise umgekehrt.

Die Parkplätze „A“ bis „F“ am Festspielhügel werden am 30. Juli nicht bewirtschaftet. Für die Dauer der Veranstaltung ist daher dort an diesem Tag ein kostenloses Parken möglich. Die Stadt Bayreuth bittet dringend darum, nicht in den engen Straßen der angrenzenden Wohngebiete zu parken. Die Rettungswege müssen unbedingt freigehalten werden und dürfen keinesfalls eingeschränkt oder gar völlig zugeparkt werden. Es wird empfohlen, möglichst zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Stadtbus zum Festspiel-Open-Air zu kommen.