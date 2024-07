Bamberger Rentnerin übergibt Bargeld nach Schockanruf

Eine Rentnerin übergab am Donnerstagmittag Bargeld im Wert von über 10.000 Euro an Schockanrufer. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht nach Zeugen.

Im Laufe des Vormittags riefen die Täter bei der Seniorin an und forderten Geld mit der üblichen Masche. Sie täuschten vor, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und eine Kaution bezahlen müsse. Die Rentnerin übergab das Geld gegen 12.30 Uhr im Bereich der

Veit-Stoß-Straße in Bamberg an eine unbekannte Frau.

Die Abholerin ist circa 165 Zentimeter groß, hat eine kräftige Figur und ist augenscheinlich um die 45 Jahre alt. Sie war dunkel gekleidet.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zur Abholerin machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.