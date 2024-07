Aktionsgruppe „Schluss mit Kliniksterben“ in Bayern kritisiert Regiomed-Privatisierung

„Privatisierungsentscheidungen zu den Regiomed-Kliniken Coburg und Lichtenfels ein großer Fehler“

Die Aktionsgruppe Schluss mit Kliniksterben in Bayern ist besorgt über die Privatisierung der Regiomed-Kliniken Coburg und Lichtenfels mit Veräußerung an den privaten Klinikkonzern SANA. (1) Mit der Veräußerung verlieren Stadt und Landkreis Coburg sowie Landkreis Lichtenfels die Entscheidungsgewalt über das klinische Leistungsangebot in ihrer Region.

Den Mitarbeitern aller Regiomed-Kliniken wurde ein sehr langer Weg mit unübersehbaren Risiken zugemutet: Die anfänglichen Zusage zur Übernahme der Krankenhäuser durch die Landkreise wurde nicht eingehalten, die Insolvenz wurde zu einer gut 7-monatigen Hängepartie, und jetzt fällt eine Privatisierungsentscheidung gegen den ausdrücklichen Wunsch des Klinikpersonals. (2)

Die Privatisierung der Regiomed-Kliniken Coburg und Lichtenfels ist eine klassische marktwirtschaftliche Entscheidung, vorbei an den Interessen der klinischen Mitarbeiter und der Patienten.

Den Schaden haben die PatientInnen, sollte der SANA-Konzern das Leistungsangebot renditeorientiert anpassen und ggf. bedarfsnotwendige Leistungen verändert bzw. streichen.

Der Verkauf der beiden Regiomed-Kliniken verdeutlicht auf erschreckende Weise die marktwirtschaftlich gesteuerte Krankenhauspolitik in Deutschland. DRG-Fallpauschalen benachteiligen kleine ländliche Allgemeinkrankenhäuser, die ihr breites Leistungsangebot für ein begrenztes Patientenpotenzial nicht kostendeckend anbieten können. Es kann nicht sein, dass die flächendeckende klinische Daseinsvorsorge durch Klinikschließungen, Insolvenzen, Spezialisierung und Privatisierung aufs Spiel gesetzt wird. In Bayern sind im Jahr 2024 bereits 19 Krankenhäuser bedroht und einige auch geschlossen. (3)

Klaus Emmerich

Klinikvorstand i.R.

Himmelkron

1) Neue Presse, Zukunft des Klinikums – Coburg stimmt pro Sana, https://www.np-coburg.de/inhalt.zukunft-des-klinikums-coburg-stimmt-pro-sana.fbc1f500-8143-4281-9e40-ad9eade32543.html

Neue Presse, Regiomed – Abstimmung in Lichtenfels äußerst knapp, https://www.np-coburg.de/inhalt.regiomed-abstimmung-in-lichtenfels-aeusserst-knapp.18eaf307-5476-468f-883f-9392d3da7397.html

2) Obermain Tagblatt, Großprotest gegen Hängepartie am Klinikum Lichtenfels, https://www.obermain.de/lokal/obermain/grossprotest-gegen-haengepartie-am-klinikum-lichtenfels;art2414,1285323?wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.ecosia.org%2F&wt_t=1721998265983

3) Aktionsgruppe Schluss mit Kliniksterben in Bayern, https://schlusskliniksterbenbayern.jimdofree.com/