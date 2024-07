Abendständchen in der Bamberger Wunderburg

Zum Standkonzert am Brunnen vor der Pfarrkirche Maria Hilf im Bamberger Stadtteil Wunderburg, am 25.7. 2024, 19 Uhr, mit Lisanne Bendig, Ruppert Aumüller und Susanne Beck.

Am vergangenen Donnerstag kam in der Wunderburg wieder viel Publikum zu einer kleinen musikalischen Kostbarkeit zusammen: Die Geigerin Lisanne Bendig, in verschiedenen Funktionen für Bambergs Schulen, das Kulturamt und andere Einrichtungen tätig, setzte eine lange Tradition fort. Sie veranstaltete ihr 49. Donnerstags-Standkonzert am Brunnen vor der Pfarrkirche Maria Hilf im Bamberger Stadtteil Wunderburg, im Rahmen der nunmehr fest etablierten Reihe der „Brunnenmusiken“, wöchentlich um 18 bzw. 19 Uhr, mit immer wieder neuen Gästen als Mitwirkenden.

Diesmal waren Ruppert Aumüller (Gitarre) und Susanne Beck (Geige) von der bekannten Formation „Suzie & the Vagabonds“ dabei. Mitreißende Rhythmen der Blues- und Rockmusik ließen die Zuhörenden begeistert mitswingen. Für den kommenden Donnerstag, den 1. August um 18 Uhr ist Egon Herrnleben angekündigt, der Finalist aus der Show „The Voice of Germany“. Auch er wohnt nicht weit vom Veranstaltungsort entfernt, sodass die ganze Reihe wie gewünscht als kulturelle und soziale „Stadtteilförderung“ verstanden werden kann. Insgesamt stellte sich heraus, dass die Wunderburg nicht nur als ein gastronomisches Highlight in der Stadt Bamberg gefeiert werden muss.